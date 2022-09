Orçamento. Centeno traça roteiro ao Governo e pressiona Costa para não ceder à esquerda

Nada de medidas permanentes que façam aumentar a despesa e a dívida, investimentos públicos limitados ao que já estava em curso e cuidado para não mudar a estrutura social por causa de uma crise temporária. Não será inédito o papel mais político do governador do Banco de Portugal BdP), mas é invulgar ouvir um governador, ainda por cima ex-ministro das Finanças, entrar no debate orçamental com estrondo - quando se inicia a discussão na especialidade - traçando aquilo que considera ser o caminho certo. Não que outros governadores não tenham entrado com um pé na política, mas o tempo e o modo do discurso desta segunda-feira de Mário Centeno numa conferência do BdP são mais uma forma de condicionar o espaço de António Costa num momento em que já está pressionado por todos os lados.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler