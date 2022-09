ISCTE atribui honoris causa a Pacheco Pereira, Correia de Campos e Nuno Portas

O ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa vai atribuir o doutoramento honoris causa a José Pacheco Pereira, a António Correia de Campos e a Nuno Portas.O historiador e antigo deputado e dirigente social-democrata, o ex-ministro da Saúde e antigo presidente do Conselho Económico e Social e ainda o arquiteto e urbanista vão ser homenageados pelo seu "mérito excecional, publicamente reconhecido” nas respetivas áreas, segundo frisam as propostas de distinção dirigidas ao Conselho Científico da universidade.

A reitora do ISCTE, Maria de Lurdes Rodrigues, destaca, por sua vez, "a valorização da memória para a produção de conhecimento" em Pacheco Pereira, "a decisão política com base em conhecimento" em Correia de Campos e "a conciliação da arquitetura com o urbanismo e as ciências sociais" em Nuno Portas.

A entrega dos honoris causa será feita a 16 de dezembro, no âmbito das comemorações do 48.º aniversário da instituição. A cerimónia (que será transmitida online) contará com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O evento será minimalista - contará com um número reduzido de autoridades académicas - devido às limitações decorrentes do combate à Covid-19.

“Para o ISCTE é muito importante distinguir pessoas que têm um percurso tão notável em áreas fundamentais do ensino e da investigação da universidade como Nuno Portas, Correia de Campos ou Pacheco Pereira”, afirma Maria de Lurdes Rodrigues, citada num comunicado enviado às redações. “Esta atribuição dos doutoramentos honoris causa é, por isso, um ato académico de grande relevância: apesar do contexto marcado pela pandemia da Covid-19 em que vivemos, a academia não fechou nem desiste da produção de conhecimento, reconhecendo publicamente quem o fez de forma excecional e exemplar ao longo da sua vida", acrescenta.

Sobre Pacheco Pereira, o instituto realça que "tem a singularidade de, depois de se licenciar em Filosofia na Universidade do Porto, ter iniciado a sua carreira académica precisamente no ISCTE, em 1980, tendo lá lecionado até 1987, altura em que iniciou uma carreira parlamentar". "Deputado, eurodeputado, professor, investigador e divulgador de conhecimento sobre a história política e social do país, tem mantido nas últimas décadas uma presença constante como comentador na comunicação social. A partir da sua biblioteca e arquivo de documentação, instalada na Marmeleira, criou em 2017 o arquivo Ephemera", reforça.

“Pacheco Pereira tem tido um papel único na valorização da memória em Portugal, reunindo, estudando, disponibilizando, publicando e difundindo informação, muita dela de dimensão histórica, mas também iconográfica, política, etc.”, realça ainda Maria de Lurdes Rodrigues. “O país deve a Pacheco Pereira a valorização da importância das evidências da vida política e quotidiana, as quais são fundamentais para a produção de conhecimento científico rigoroso”, sintetiza a ex-ministra da Educação.

Quanto a Correia de Campos, a reitora do ISCTE destaca “a junção virtuosa entre a produção de conhecimento e a atuação política”. Duas vezes secretário de Estado e duas vezes ministro da Saúde - além de diretor da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, quadro do Banco Mundial em Washington, presidente do Instituto Nacional de Administração e, entre 2016 e 2020, presidente do Conselho Económico e Social –, Correia de Campos teve uma longa careira académica que começou em Coimbra, na Faculdade de Direito, e que passou pela Escola Nacional de Saúde Pública, em França, pela Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, e pela Universidade Nova de Lisboa.

Maria de Lurdes Rodrigues salienta que o companheiro do primeiro executivo chefiado por José Sócratas "é uma referência enquanto governante", que "procurou basear a sua decisão política no conhecimento e nas evidências científicas disponíveis”. E que se distinguiu "sempre pelo uso de informação comparada, nacional e internacional, num país onde a informação e o conhecimento são muitas vezes esquecidos por quem passa pelo poder”.

Já sobre Nuno Portas, o ISCTE salienta que “o seu legado histórico e cultural é de interesse público”, recordando na justificação para a atribuição do doutoramento a forma como, logo em 1960, mal acabou o curso na Escola Superior de Belas Artes do Porto, Nuno Portas se empenhou em conciliar a arquitetura com o urbanismo e com as ciências sociais. "O seu trabalho no cruzamento destas diferentes dimensões é particularmente evidente nas suas abordagens ao problema da habitação em Portugal, um tema central da sua carreira". A seguir ao 25 de Abril, Nuno Portas foi secretário de Estado da Habitação e do Urbanismo nos três primeiros governos provisórios. Nos anos de 1990 foi vereador do Urbanismo na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

“O ISCTE reconhece Nuno Portas como um pioneiro da combinação da arquitetura com o urbanismo e com as ciências sociais, uma orientação que é central para o ensino da arquitetura nesta universidade”, escreve Maria de Lurdes Rodrigues. “E reconhece também a sua investigação, e o seu trabalho de uma vida, para proporcionar habitação digna e habitação acessível aos portugueses, tendo sido dos primeiros em Portugal a trazer para a discussão pública a necessidade de projetar cidades verdes e cidades inteligentes”, remata.