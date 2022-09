Açores já têm parlamento mas novo Governo continua sem data para tomar posse

Na fila para entrar no Dash 400 que liga Ponta Delgada à Horta, no Faial, o passageiro da frente vira-se para trás: “não é aquele o presidente?”. Luís Ferreira, natural do continente mas a viver na ilha das Flores, refere-se a José Manuel Bolieiro mas poderia também estar a falar de Vasco Cordeiro que entretanto já se tinha sentado no primeiro lugar da primeira fila do avião onde Bolieiro entrou. O líder da coligação PSD/CDS/PPM tinha lugar marcado, na parte de trás do avião, a muitas cadeiras de distância do presidente do Governo dos Açores demissionário.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler