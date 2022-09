Marques Mendes. “Não há medida que não seja tomada e corrigida no dia seguinte”

Era impossível fugir ao tema. O recolher obrigatório foi o primeiro ponto abordado por Marques Mendes este domingo, no habitual espaço de comentário do Jornal da Noite da SIC. Também ele a partir de casa (embora sem estar infetado nem se encontrar em isolamento, sublinhou), avaliou com nota positiva este "fim de semana confinado", que correu bem, com as pessoas a dar o exemplo ao manterem-se em casa. Apesar disso nem tudo corre bem.

"Estamos a atravessar um momento explosivo, o pior da pandemia, e não é apenas pelo brutal aumento do número de infetados, internados e óbitos", considerou. Há o lado anímico — "as pessoas estão cansadas da pandemia, estão preocupadas com o seu rendimento e o seu emprego e revoltadas com más decisões" — a falta do consenso político da primeira vaga, a quebra de coesão social, visível "nas manifestações deste fim de semana" e a falta de liderança.

Num comentário onde se socorreu de dados oficiais sobre a pandemia para mostrar como a situação em Portugal se degradou, o analista político recordou que há 15 dias éramos o 14º pior na UE em novos casos e que agora já estamos em décimo. "Estamos há várias semanas com um crescimento exponencial e as previsões são más.

BONS E MAUS EXEMPLOS

Luís Marques Mendes olha com bons olhos para as mais recentes intervenções da Igreja Católica, "que admitiu cancelar as celebrações de Natal e deu um bom exemplo". Mas há setores onde o sentido de responsabilidade saiu ferido. É o caso do Pingo Doce, "que queria abrir lojas antes da hora normal", contornando regras numa altura em que a própria comunicação governamental tem falhado.

"Não lembraria ao diabo, por exemplo, fazer uma conferência de imprensa à meia-noite de um sábado para anunciar um recolher obrigatório. Só se for para irritar as pessoas", expressou o comentador, que vê falhas no planeamento, na eficácia e na decisão a tempo e horas. "Não há uma decisão do governo que não tenha sido alterada ou corrigida." O adiar da diferenciação das medidas nos concelhos mais críticos também não é vista com bons olhos.

O NOVO ESTADO DE EMERGÊNCIA E O ESTADO DO NATAL

Marques Mendes considera que o decretar de um novo estado de emergência é inevitável "porque a situação ainda vai agravar-se nas próximas semanas". No entanto, considera que o confinamento dos fins de semana não se vai manter por causa do Congresso do PCP.

A ideia será evitar "dois pesos e duas medidas", embora "a percepção de dualidade de critérios permaneça". Deixa um apelo: "O PCP devia ter o bom senso de o adiar". A decisão podia até permitir um reforçar da perceção de responsabilidade. Para Marques Mendes, o partido podia capitalizar essa decisão.

Também em relação às festas é importante dar um sinal de planeamento. Com o aproximar das festividades, "é fundamental que o mais tardar até ao final deste mês o Governo diga o que vai fazer em relação ao Natal." Marques Mendes salienta que as pessoas precisam de programar o Natal.

A ESPERANÇA DA VACINA (E DA RECUPERAÇÃO ECONÓMICA)

Apesar dos números a crescer ainda mais rápido do que as restrições, esta foi uma semana marcada também por "uma excelente notícia": "no fim de janeiro ou em fevereiro de 2021 podemos começar a ter as primeiras vacinas contra a Covid-19". Há duas vacinas em fase mais adiantada – a da Pfizer/BioNtech e a da Astrazeneca/Universidade de Oxford — e podem vir a ser autorizadas pela EMA (Agência Europeia do Medicamento) até ao final deste ano. Os testes da fase 3 e o processo de aprovação estão a decorrer ao mesmo tempo.

Marques Mendes adianta que "a produção das novas vacinas já começou", que está a ser seguida uma estratégia de produção de risco tendo em conta a urgência da vacina. O processo de aprovação e os últimos testes vão decorreu em paralelo. Os profissionais de saúde, idosos e grupos de risco devem ser vacinados primeiro, sendo que, se tudo correr bem, no final de 2021 podemos atingir a imunidade geral da população.

Só com a situação pandémica controlada é que a recuperação económica será possível. E será precisa paciência: "o mais provável é que a nossa recuperação seja em formato de W, com duas quedas e duas recuperações". Após a "queda do primeiro semestre e a recuperação no terceiro, vamos voltar a cair no final deste ano e iniciaremos a recuperação final em 2021", avança o comentador da SIC à conversa com Clara de Sousa.

A SORTE GRANDE DO CHEGA

"No espaço de um ano, o CHEGA entra para a AR, entra para a Assembleia Legislativa dos Açores, faz um acordo com o PSD para viabilizar o Governo Regional Açoriano, e tem já a perspectiva de um acordo nacional no futuro. Melhor era impossível."

Marques Mendes não tem dúvidas de que o partido de André Ventura é o grande vencedor desta "solução legítima nos Açores que seria um problema sério a nível nacional". Considera que o problema só se agravou esta semana para o PSD. "Em vez de dizer que esta solução nos Açores não era repetível a nível nacional, o PSD gerou a percepção de que um acordo com o CHEGA se pode repetir no plano nacional. Ora, a política vive de percepções. E esta percepção é um erro colossal."

A atual situação é mesmo, nas palavras do analista político, "uma Avenida para o Chega crescer", "um passaporte para o PSD perder votos nos eleitores moderados do Centro" e "uma grande ajuda para acabar com o CDS e substituí-lo pelo Chega."