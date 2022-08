Portugal espera um alívio entre EUA e China

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, aguarda um sinal da próxima Administração dos EUA para o desanuviamento das tensões com a China. Dois dias após a validação pela Comissão Europeia de um pacote de sanções contra Pequim, o chefe da diplomacia portuguesa garantiu ao Expresso que “qualquer sinal norte-americano de regresso a uma mesa de negociações será imediatamente correspondido da nossa parte com a suspensão de sanções”. E espera que a guerra comercial abrande: “Temos a expectativa de que com a nova Administração Biden se possa retomar um processo negocial nos termos comerciais.”

Antes de Santos Silva, já o primeiro-ministro tinha dito esperar que a eleição de Joe Biden represente o regresso dos EUA ao multilateralismo. Entenda-se: em contramão com os quatros anos de Donald Trump na Casa Branca. “Tenho a esperança de que possa renascer a relação transatlântica, o que é particularmente importante para um país como Portugal”, disse António Costa à TVI. Na entrevista que deu no verão ao Expresso, questionado sobre as consequências de uma eventual reeleição de Trump, Costa respondeu: “Más. Não devo dizer mais.” Mas sobre Biden, o primeiro-ministro vai agora mais além e considera a eleição do democrata como “uma oportunidade”.

