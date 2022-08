Gonçalo Ribeiro Telles. Carlos Pimenta recorda "o mestre"

O antigo secretário de Estado do Ambiente Carlos Pimenta considera o arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles um "mestre" e um "visionário", que fez em Portugal as primeiras leis para defender o ambiente e o território.

O arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, figura pioneira na arquitetura paisagista em Portugal, morreu esta quarta-feira, em Lisboa, aos 98 anos. "Tenho tanta pena", disse Carlos Pimenta à Lusa, contactado por telefone para o Luxemburgo.

"Para mim foi um mestre, e foi um visionário em Portugal. Chamou-nos a atenção de que a maneira como estávamos a construir as nossas cidades era desumana, não apenas para a destruição da natureza mas para o próprio sentido de humanidade e qualidade de vida", diz o antigo secretário de Estado e antigo eurodeputado, lembrando que Ribeiro Telles foi o autor das primeiras leis de defesa do território.

Esse trabalho de Ribeiro Telles foi feito nomeadamente quando foi ministro de Estado e da Qualidade de Vida, entre 1981 e 1983. Carlos Pimenta iria suceder-lhe na pasta responsável pelo Ambiente e o então jovem secretário de Estado ficaria famoso por mandar derrubar as casas clandestinas (entre 1986 e 1987) em zonas ribeirinhas do Portinho da Arrábida, da Ria Formosa, da lagoa de Albufeira ou da Fonte da Telha.

Eram "mais de duas mil casas em domínio público", era uma "ocupação selvagem do litoral português", recorda agora Carlos Pimenta, lembrando que muitas dessas casas eram de autarcas e empresários. E o terreno não lhes pertencia, "pertencia a 10 milhões de portugueses e a mais ninguém".

"Quantas vezes falámos sobre isso...", diz, referindo-se a Gonçalo Ribeiro Telles.

"Fui secretário de Estado do Ambiente logo a seguir ao Ministério da Qualidade de Vida, sucedi ao Gonçalo Ribeiro Telles. Herdei as estruturas dele e procurei dar continuidade. Ele criou as primeiras leis, que não tínhamos leis nenhumas, não havia leis para nada, não havia leis sobre a poluição da água, nada sobre esgotos, sobre poluição industrial, sobre poluição de agroindústrias, nada", lembra Carlos Pimenta, confessando que falava muitas vezes com o seu antecessor.

Carlos Pimenta não esconde a admiração por Gonçalo Ribeiro Telles quando diz que o arquiteto fomentou o aparecimento de toda uma geração de pessoas com competências técnicas, criou cursos que geraram profissionais que vieram dizer que a construção não é só betão e cimento.

Ou quando lembra a defesa que Ribeiro Telles fez de hortas urbanas e o quanto foi "gozado" por isso. Falava-se nas televisões, dizia-se que as pessoas iam agora para as cidades "de enxada plantar couves", e hoje "espera-se anos para se ter direito a um talhão de terra nos municípios à volta de Lisboa", afirma.

Mas Ribeiro Telles fez muito mais, recorda Carlos Pimenta, lembrando os corredores ecológicos, ou a decisão de dar uma vida natural às ribeiras, para que as pessoas usufruam da água e da paisagem natural, "coisa hoje adquirida em todo o norte da Europa".

"Mas na altura em que ele começou esta guerra a tendência era meter as ribeiras dentro de canos quando chegavam ao pé das zonas urbanas e pôr-lhes alcatrão por cima, e transformá-las em ruas", frisa.

Em resumo, diz Carlos Pimenta, Ribeiro Telles era um visionário, um homem corajoso, um humanista e "um homem de profunda cultura", um exemplo para uma geração que faz com que hoje "a paisagem urbana tenha melhorado significativamente".

Para Carlos Pimenta foi ainda mais, foi "um mestre". Foi por causa dele que quando pertenceu à associação de estudantes do Instituto Superior Técnico se criou na associação uma secção de Ambiente e Património, em 1978.

E agora todos estes anos passados, no dia da morte do "mestre", Carlos Pimenta admite uma influência muito maior: "Eu sou em grande parte produto das reflexões e textos que ele escreveu".