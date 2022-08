Rui Moreira critica gestão da pandemia: “Em relação à DGS já são erros a mais”

O presidente da Câmara do Porto considera que as medidas que entraram esta segunda-feira em vigor no âmbito no estado de emergência já deviam ter sido tomadas há mais tempo e lamenta que os autarcas não tenham sido ouvidos pelo Governo.

"O país tinha a obrigação de ter aprendido com o que aconteceu em março e abril. Eu acho que ganhámos a guerra em março e abril, não foi nenhum milagre", afirmou Rui Moreira em entrevista ao Polígrafo, na SIC Notícias.

Para o autarca do Porto, a única medida que "até agora conteve eficientemente a pandemia foi o confinamento", sendo que o recolher obrigatório poderá não ser eficaz quando os casos de infeções já estão muito elevados, nomeadamente na região Norte. "Isto acontece porque é aqui que se concentram mais fábricas, indústrias e um conjunto de pessoas que não podem estar em teletrabalho", justificou. E critica a "permanente precipitação" do Executivo em tomar decisões, assim como a comunicação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Em relação à DGS são erros a mais. A comunicação catatónica, muito virada para números que invariavelmente estão mal, conferências de imprensa que cansam, mensagens obtusas. As pessoas não entendem, as mensagens têm que ser claras", insistiu.

A propósito, Rui Moreira sugeriu que fossem preparados vídeos pedagógicos para sensibilizar os cidadãos com vista a adotarem comportamentos preventivos e contribuírem, assim, para a redução do número de infeções por covid-19.

O autarca do Porto não deixou também de criticar o facto de os presidentes de câmara e as comunidades municipais não terem sido ouvidos desta vez pelo Governo de forma a contribuírem com sugestões nesta fase da pandemia, afirmando que "só quando as coisas correm mal" são chamados a intervir. "O país não está preparado para amanhã se ver confrontado com notícias de 200 ou 300 mortos por dia e, no entanto, podemos estar à beira de os ter. E isso mataria a economia de qualquer maneira", alertou.

Em relação à TAP, Rui Moreira voltou a defender que a companhia aérea deve assegurar que o serviço público seja do "ponto de vista nacional" e não limitado à capital, sublinhando ainda esperar que o seu plano de reestruturação seja aceite por Bruxelas.

Questionado sobre se se recandidata à câmara do Porto, Rui Moreira disse não ter tomado ainda uma decisão, mas não escondeu a vontade de entrar na corrida eleitoral após conhecer os seus adversários. "Gostaria de fazer dois mandatos, o que seria natural. Abandonar a cidade nesta altura também me deixa preocupado", sublinhou.

Mas, para já, uma certeza: o autarca fecha a porta a qualquer entendimento com o Chega. "Para mim há uma linha vermelha e não gostaria de fazer isto com o Chega. O programa do partido é legítimo, mas não me identifico, nem os meus eleitores", rematou.