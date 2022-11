Apesar das novas restrições, Costa encoraja compras de Natal. "Sem aglomerações"

O dia é de novas restrições, uma vez que é esta quarta-feira que 121 concelhos portugueses ficam sujeitos a medidas mais apertadas para tentar controlar a pandemia. Mas António Costa quis provar que ainda assim a economia não ficará para trás e que, mesmo com restrições, será possível fazer compras de Natal - tornando este período festivo “tão parecido” quanto possível com um Natal normal.

Em Lisboa (um dos concelhos abrangidos pelas novas regras), depois de ter feito compras de Natal antecipadas e assistido à assinatura de protocolos entre as associações comerciais para as vendas natalícias, Costa explicou: a ideia, apesar de vigorar em boa parte dos concelhos portugueses o dever cívico de recolhimento, continua a ser que as pessoas possam fazer as suas compras de Natal, evitando “aglomerações”.

Para isso, serão tomadas algumas medidas. Para já, o período de vendas específicas de Natal começa mais cedo; depois, os clientes terão também “mais tempo para trocar” os presentes, a seguir às festas. A isto junta-se a desinfeção dos espaços ou o controlo do número de entradas, regras que já vigoram, com uma certeza: “A única forma de controlar a pandemia é controlar os ajuntamentos e garantir o afastamento”. Objetivo: “Queremos ter Natal, e tão parecido com o que as nossas tradições nos foram ensinando a ter”, seja com “bacalhau ou peru”, “com ou sem missa do Galo”.

Agradecendo ao sector do comércio, Costa deixou, apesar da declaração de estado de emergência que deverá passar a vigorar ainda esta semana, garantias de que será possível fazer compras de Natal e “em segurança”. Para os comerciantes, uma novidade: o Conselho de Ministros aprovará esta quinta-feira um novo conjunto de apoios para micro e pequenas empresas, anunciou Costa.

Com o número de casos a atingir novos picos, a preocupação com o período natalício é evidente. Na semana passada, durante uma série de audições com os partidos sobre as novas medidas que passam agora a aplicar-se a 121 concelhos, Costa colocou aliás a hipótese de se estabelecer um confinamento mais ‘musculado’ nos primeiros quinze dias de dezembro para salvar a época das festas - uma decisão ainda por confirmar.