Marcelo vai ouvir parceiros sociais sobre o estado de emergência

A ronda de contactos do Presidente da República prossegue nos próximos dias, com a chamada a Belém de todos os representantes com assento na Concertação Social. Marcelo Rebelo de Sousa quer saber o que pensam sobre as novas medidas de combate à pandemia e com uma nova declaração de estado de emergência. UGT e patrões não levantam grandes objeções. CGTP espera para ouvir o que o Presidente tem para dizer.

As reuniões estão agendadas para terça e quarta-feira e começam pela audição das duas centrais sindicais. A CGTP remete para depois da audiência em Belém qualquer declaração sobre o assunto, mas já deixou claro que há lacunas que têm de ser colmatadas. "São precisas medidas para os transportes públicos e para os locais de trabalho, que garantam a proteção eficaz dos trabalhadores", disse Isabel Camarinha.

A CGTP que, mesmo em março, foi contra a declaração do estado de emergência nacional será a voz mais dissonante entre os parceiros sociais. Todos os outros - da UGT ao conjunto das confederações patronais - manifestaram já um apoio tácito a um reforço das medidas de combate à pandemia da covid-19.

Na semana passada e depois de uma audiência com os ministros da Economia e do Trabalho (convocada, precisamente para debater a evolução da pandemia), patrões e UGT deixaram avisos ao Governo sobre a necessidade de evitar medidas demasiado drásticas e de impacto generalizado. Mas, não fecharam a porta a propostas mais musculadas, como o recolher obrigatório.

"Não é das piores medidas", disse o presidente da Confederação do Comércio, em declarações à TVI. Carlos Silva, da UGT, assumiu mesmo não ter "qualquer objeção ao recolher obrigatório", admitindo mesmo ser este "um caminho pelo qual o país deve seguir".

"É preciso implementar medidas que não destruam a economia", resumiu o líder da UGT. E, na verdade, esta é a linha defendida pela maioria dos parceiros sociais, que pretendem a todo o custo evitar a repetição do modelo seguido no início da pandemia que levou à queda a pique do emprego e das receitas das empresas. Os patrões preferem a adoção de "medidas proporcionadas em função das zonas do país e da situação epidemiologica", afirmou Vieira Lopes.

António Saraiva, da CIP, apelou já ao Governo para que evite decisões que "asfixiem as empresas". Em comunicado, emitido antes da reunião extraordinária do Conselho de Ministros do passado sábado, os responsáveis da Indústria pediram "medidas cirúrgicas e nunca, em caso algum limitações e constrangimentos genéricos e de duração imprevisível que afetam, num só golpe e de forma imediata, a confiança das pessoas e das empresas, na economia".