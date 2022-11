Limitações à circulação ou recolher obrigatório? É “uma questão de retórica”, dizem constitucionalistas

Com o agravamento da pandemia, António Costa propôs ao Presidente da República um novo o estado de emergência mais light. O instrumento jurídico – que suspende temporariamente os direitos fundamentais – tem, desta vez, um "caráter preventivo" e serve para afastar algumas "dúvidas" do ponto de "vista jurídico". Entre elas, está a possibilidade de o Governo poder impor limitações à circulação de pessoas nos concelhos com maior risco de contágio em vez do recolher obrigatório - mas juristas ouvidos pelo Expresso, não veem grande diferença entre as duas situações.

Apesar de recusar decretar o recolher obrigatório - uma solução que não colheu junto dos partidos e parceiros sociais que o Governo ouviu na sexta-feira - António Costa admite que poderá haver limitações de circulação durante alguns períodos, nomeadamente à noite. "Nada impedirá que ocorra entre determinadas horas do dia, por exemplo, entre as 23h e as 6h da manhã", afirmou o primeiro-ministro em conferência de imprensa após a audiência em Belém.

Mas, afinal, o que distingue o recolher obrigatório das restrições à circulação? "Aparentemente pouco ou nada", diz ao Expresso o constitucionalista Paulo Otero.

Para o professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, interessa saber qual é a intenção do Governo: se é apresentar uma "mera recomendação" cujo efeito da medida é mais limitado e não exigia a declaração do Estado de Emergência ou uma norma sob pena de multa ou crime de desobediência. "Nesse caso, pode não ter a mesma designação, mas o efeito é o mesmo do recolher obrigatório", nota.

Paulo Otero admite que decisão do primeiro-ministro é "difícil" e têm como base três fatores: o combate efetivo à pandemia, a mitigação dos efeitos na economia e a dimensão psicológica na população. Este último, sublinha o constitucionalista, explica talvez a "fuga" do chefe do Executivo ao recolher obrigatório.

Evitar "conotação negativa" do recolher obrigatório

A opinião é partilhada por Tiago Duarte, professor de Direito Constitucional da Universidade Católica, que realça a "conotação negativa" da medida que está normalmente associada a pilhagens ou confrontos. "Só isso poderá justificar que o Governo queira afastar essa expressão, porque na verdade vai dar tudo ao mesmo", sustenta.

O constitucionalista recorda a última polémica que envolveu Marcelo Rebelo de Sousa ao desautorizar o primeiro-ministro relativamente às restrições de circulação entre concelhos que vão vigorar até terça-feira. "Parece ser, mais uma vez, uma questão de retórica. Já vimos como os órgãos de soberania: chefe de Estado e do Governo se envolveram numa confusão, quando um disse que está em causa uma proibição e o outro invocou uma 'recomendação agravada'", atira.

"Do ponto de vista constitucional são tudo alterações ao nível dos direitos fundamentais, quer seja restrições ao nível da circulação ou recolher obrigatório", afirma Tiago Serrão, advogado e professor universitário. O estado de emergência permite ambas as medidas, sublinha.

Críticas às mensagens e medidas

Paulo Otero aponta ainda "incoerências" às medidas anunciadas pelo Governo e lembra que deviam respeitar o "princípio da proporcionalidade", o que não se verifica quando são proibidas feiras e mercados e ao mesmo tempo continuam abertos os shoppings - mas o Governo depois recuou e as feiras só serão proibidas se a respetiva autarquia o decidir "E em relação à eventual limitação de circulação: será que o vírus só circula à noite, a partir das 23h ou será que faz horas extraordinárias?", ironiza.

Já Tiago Duarte considera que o dever cívico de recolhimento é "muito diminuto" e pode parecer "contraditório" para os cidadãos, uma vez que a maioria das atividades mantêm-se e os estabelecimentos continuam abertos. "Devo ficar em casa, mas depois posso correr, ir às compras ou ao teatro? Isso causa confusão às pessoas", alerta o constitucionalista.

Na opinião de Tiago Duarte, foram as "sucessivas exceções" no 1º de Maio, 'Avante!' ou Fátima que "deslaçaram" a união em torno do combate à pandemia. "As pessoas reagem melhor a regras claras e para todos. Porque depois começam a pensar que há situações diferentes e, na verdade, estamos todos no mesmo barco. O vírus é igual para todos", sublinha o professor universitário.

Para justificar o estado de emergência, o chefe do Governo elencou ainda a necessidade de dissipar dúvidas jurídicas face à medição de temperaturas nos locais de trabalho e noutros locais públicos, ao eventual reforço dos meios de saúde com requisição dos sectores privado e social, ou ainda à necessidade de requisitar Forças Armadas ou outros profissionais públicos para rastrear os infetados com covid-19. Quatro pontos que foram também realçados pelo Chefe de Estado esta noite em entrevista à RTP1. Tal como o facto desta vez, o estado de emergência ser "mais limitado no seu objeto", mas mais prolongado no tempo face ao "momento crítico" da pandemia.