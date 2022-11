Governo prepara-se para lutar um mês pela sobrevivência

António Costa já recusou demitir-se caso o Orçamento do Estado (OE) chumbasse, mas ainda não afastou a instabilidade política do horizonte. O próximo mês, até 26 de novembro, dia da votação final global, será determinante para o futuro do Executivo, que ficou mais tremido depois desta semana. Preso por dois votos na primeira aprovação do OE, a estratégia do Governo é de sobrevivência: o Executivo “não pode” nem vai “fechar portas” a nenhum dos antigos parceiros — isso dificultaria a conversa com o outro e tornaria o Governo ainda mais dependente — e vai tentar reverter o chumbo do BE, mantendo a abstenção do PCP. O caminho não se joga só na aritmética dos votos e das medidas, mas também na estratégia política.

No Governo cresce a incerteza sobre o resultado final e o receio que os avisos de viragens de voto se concretizem: o PCP já o fez no Orçamento suplementar (absteve-se primeiro, para votar contra depois) e o BE já está do lado de lá. Irá um dos dois aceitar ficar com o peso de viabilizar sem o outro? “Vamos ter de trabalhar muito para termos as abstenções neste Orçamento”, desabafa um governante ao Expresso. Depois de semanas de negociações na praça pública, que culminaram numa ruptura com o BE, a ideia é retomar as pontes e entrar num perío­do de reclusão, para evitar desgostos no Dia D. A necessidade obriga a que nesta fase — e apesar do voto contra do Bloco — o Governo não se possa dar ao luxo de pôr os 19 deputados bloquistas de parte, e por isso serão analisadas as medidas do BE com os mesmos olhos que as do PCP, “com serenidade”, diz a mesma fonte.