CNE: Estado de emergência pode vir a limitar campanhas presidenciais

Ninguém sabe qual será a evolução da pandemia até janeiro, mas a Comissão Nacional de Eleições já veio deixar recomendações para próximos atos eleitorais, incluindo as eleições presidenciais (que acontecem a 17 ou a 24 daquele mês). A CNE é clara: o exercício de atividades de campanha eleitoral é “livre” e só pode ser limitado se o país estiver em estado de emergência ou de calamidade. Ainda assim, os promotores das campanhas terão “especial dever” de respeitar as recomendações das autoridades de Saúde.

Para já, e apesar das dúvidas que pairam sobre o funcionamento deste ato eleitoral, nenhum dos candidatos pede um adiamento. Marcelo Rebelo de Sousa tenciona marcar as eleições dentro do prazo — até 24 de novembro — embora em Belém haja incertezas sobre como irá decorrer o sufrágio, com o país mergulhado numa pandemia que ninguém sabe que restrições imporá à livre circulação. A probabilidade de a situação sanitária ter piorado suscita dúvidas sobre as consequências para umas eleições que prometiam um combate mais aceso do que a popularidade de Marcelo faria prever.