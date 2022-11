Vieira da Silva escolhido por Bruxelas para conselheiro na presidência portuguesa da UE

O objetivo da nomeação é o de facilitar a relação com a presidência portuguesa, que começa em Janeiro de 2021, e trabalhar na realização da Cimeira Social para a implementação do Pilar dos Direitos Sociais, uma das principais prioridades da presidência portuguesa tendo em conta o contexto atual. Depois de sair do Governo, Vieira da Silva tornou-se diretor executivo da Fundação Res Publica e aceitou agora este cargo temporário

O pilar social europeu deverá ser um dos marcos da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que terá lugar durante o primeiro semestre de 2021, estando prevista uma cimeira social em maio, no Porto, durante a qual será então adotado o plano de ação.

O objetivo desse plano de ação é, desde logo, criar maior igualdade de oportunidades e de acesso ao mercado de trabalho, nomeadamente em face de severa recessão criada pela pandemia de covid-19.

Numa entrevista concedida por escrito à agência Lusa no final de setembro, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse acreditar que o trabalho conjunto com a presidência portuguesa do Conselho da UE no primeiro semestre de 2021 produzirá "bons resultados", pois sente Portugal do seu lado em várias matérias, como a "dimensão social".

Antecipando a quarta presidência portuguesa da União, Ursula von der Leyen sublinhou que esta "surge num momento crucial", pois a pandemia, que provocou a maior crise na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, "ainda não acabou e a recuperação está ainda numa fase inicial".

No contexto da recuperação, destacou a presidente da Comissão, é fundamental ter em conta "a dimensão social", matéria em que diz não ter dúvidas de ter Portugal do seu lado, "como aliás noutros temas".

A líder do executivo comunitário garantiu, então, aguardar "com expectativa o primeiro semestre de 2021", até porque Portugal tem sido sempre "um parceiro fiável".

"O povo português mostrou sempre o seu apoio à ideia europeia. Portugal é um interveniente fundamental na nossa equipa europeia: um parceiro fiável, um povo e representantes empenhados, de todo o espetro político. Será a quarta vez que Portugal assume a Presidência da União. Aguardo com expectativa o primeiro semestre de 2021. Juntos, conseguiremos bons resultados", concluiu Ursula von der Leyen.

Já mais recentemente, em meados de outubro, a Comissão Europeia definiu que a apresentação de um novo "plano de ação ambicioso" deverá ocorrer no primeiro trimestre de 2021.

No programa de trabalho apresentado nessa altura, a instituição explicou que a nova estratégia visa "impedir que a crise económica e sanitária se transforme numa crise social", garantindo "que ninguém é deixado para trás durante a recuperação europeia".