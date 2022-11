Pode ser Costa a fechar a “bazuca” atrasada?

É cada vez maior o atraso na entrada em vigor do Instrumento de Recuperação Europeu, vulgo “bazuca” europeia de €750 mil milhões. Várias fontes em Bruxelas admitem que não estará a funcionar antes de fevereiro, no melhor dos cenários. Em risco fica também o próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para 2021-2027. Todo o processo de aprovação do QFP e da bazuca tem sido tratado em pacote e os avanços dependem de um entendimento entre o Parlamento Europeu e a presidência alemã da União Europeia (UE), que negoceia em nome dos 27 Estados-membros.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler