Governo reunido para apertar medidas contra a pandemia

O Governo está esta manhã reunido no Palácio da Ajuda, em Lisboa, para aprovar um novo pacote de medidas que vise travar a progressão da Covid-19. Um dia depois de ouvir todos os partidos com representação parlamentar, bem como os parceiros sociais, António Costa convocou um Conselho de Ministros extraordinário com o intuito de fechar as restrições que previnam a rutura do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e que ajudem a salvar o Natal dos portugueses.

Após a reunião, que começou com um ligeiro atraso, o primeiro-ministro dará uma conferência de imprensa na qual anunciará o conjunto de iniciativas mais restritivas para os próximos tempos. O Executivo tem resistido a seguir o caminho de outros países europeus, que regressaram ao confinamento total como na primeira vaga da pandemia, mas o endurecimento de medidas parece agora inevitável.

Entre as hipóteses em cima da mesa estão o recolher obrigatório, o encurtamento dos horários de funcionamento do comércio e da restauração, a limitação de eventos e espetáculos e um mecanismo que imponha o teletrabalho obrigatório (sempre que tal seja possível). Além disso, o Governo poderá, por fim, acolher a sugestão do PSD de mapear o risco territorialmente, introduzindo os chamados "semáforos" por concelho ou por freguesia, em função do número de infetados por total de habitantes.

Por outro lado, nas audições com a oposição e com representantes dos patrões e dos sindicatos, foi notória a resistência do Governo em regressar a um confinamento total. Como o Expresso escreveu na edição impressa desta semana, a filosofia de Costa assenta no gradualismo: as medidas mais duras só avançam no caso de as restantes não funcionarem. Ainda assim, não é certo que a população não seja enviada para casa nos primeiros 15 dias de dezembro, como medida de recurso para aplanar a curva dos contágios e salvar o Natal.

De fora das cogitações do elenco governamental está, até ver, a imposição de novas cercas sanitárias (como aconteceu em Ovar) ou o encerramento de escolas.

Quase incontornável para dar mais músculo às opções do Governo será a adoção de um outro enquadramento legal. Dito de outra forma, é um dado praticamente adquirido que para impor medidas como o recolher obrigatório será necessário o regresso ao estado de emergência. O Presidente da República, como adiantou o Expresso, espera que seja o Governo a solicitar que esse mecanismo seja acionado, até porque não existe consenso partidário - só o PSD mostrou disponibilidade para viabilizar o retorno a uma situação de exceção.