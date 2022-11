Bloco dá margem para acordo no Orçamento com os olhos no PCP

Aberto o precedente de votar contra um Orçamento de António Costa, o Bloco de Esquerda não exclui que ainda exista espaço para um entendimento com o Governo. Apesar de entre os bloquistas haver a consciência clara de que se tornaram, no que toca ao discurso público, um alvo a abater pelo PS — e de que isso comporta um risco eleitoral —, a estratégia passa por mostrar nervos de aço para, sem se deixarem “distrair” pelos ataques ou pela retórica socialista, insistirem em áreas-chave na especialidade e testarem uma eventual margem para desbloqueios. Com uma certeza: dessa disponibilidade que o Governo assegura ter (ver aqui) dependerá a forma mais ou menos encaminhada como as conversas com o PCP estiverem a correr. E isso determinará a necessidade de o Executivo manter o Bloco por perto.

Depois de semanas de uma negociação tensa e de uma espécie de divórcio muito público, solidificou-se a ideia de que o espírito da ‘geringonça’, ainda que informal, já não vale. Isto não significa que os bloquistas excluam que, feito o aviso na primeira votação, possam (re)construir-se pontes na especialidade: nesta fase, será importante desbloquear entendimentos na área da Saú­de, um tema que assume uma importância central no discurso do Bloco e cujo impacto mais facilmente se explica ao grande público. Da mesma forma, uma mudança no sentido de voto (só) poderia justificar-se se os ganhos conseguidos fossem em áreas com um efeito tão direto na vida da população. Trata-se de uma série de medidas, também relativas à nova prestação social ou às leis laborais (ver texto ao lado), que o partido acredita ter provado junto da opinião pública durante o debate orçamental desta semana, e que considera serem “pontos fracos” do Orçamento.