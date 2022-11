Covid-19. Regresso ao estado de emergência é inevitável se a situação não melhorar

António Costa resistiu até ao fim a avançar para o estado de emergência mas ontem já o colocou na agenda das conversas com os partidos e Marcelo Rebelo de Sousa — para quem o regresso ao estado de exceção é uma questão de tempo — parece determinado a deixar que, desta vez, seja o Governo a decidir. A convicção no Palácio de Belém é que decretar o estado de exceção no país tornou-se inevitável com a subida dos números da pandemia, mas, perante as hesitações do Governo, a falta de consenso partidário e as dúvidas na opinião pública, Marcelo (que vai a votos daqui a dois meses) não quer forçar uma decisão polémica e preferiu endossar “a outro órgão de soberania”. Disse-o na quinta-feira — “se fosse caso de haver novamente estado de emergência o PR teria que o decretar e tomar mesmo a iniciativa, ainda que por proposta de outro órgão de soberania”.

Não é certo, porém, que do Conselho de Ministros extraordinário de hoje saia essa proposta, até porque António Costa tem demonstrado que a sua filosofia é gradualista — e as medidas mais duras avançam só no caso de as outras não funcionarem. Nas reuniões que ontem teve com os partidos, o primeiro-ministro auscultou opiniões e confirmou que está longe de haver o consenso pedido por Marcelo, e o mesmo se passou com as reuniões de Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, com os parceiros sociais que manifestaram várias dúvidas, nomeadamente sobre a eficácia do recolher obrigatório.