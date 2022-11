Covid-19. Líderes europeus debatem critérios para a distribuição de vacinas entre países

Com vários países a anunciarem medidas de confinamento - parcial na Bélgica e Alemanha e total em França - os líderes voltam a reunir-se para coordenar esforços no combate à pandemia. O encontro não será em Bruxelas, mas por videoconferência, numa altura em que os números sobem em flecha em toda a Europa e a Bélgica regista a mais alta taxa de infeções por cem mil habitantes.

O presidente do Conselho Europeu quer focar a discussão na coordenação da testagem, rastreio e o desenvolvimento de uma abordagem comum em matéria de vacinação. "Isto inclui, potencialmente, trabalhar em critérios de distribuição entre os Estados-membros, uma lista comum de grupos prioritários para receber vacinas e prevenir estrangulamentos logísticos", é dito numa carta que o gabinete de Charles Michel enviou aos 27.

De acordo com uma fonte europeia, a carta menciona ainda uma discussão sobre "as possibilidades para facilitar a assistência mútua entre os Estados Membros".

No que diz respeito à testagem. Os chefes de Estado e de Governo deverão "avaliar como avançar coletivamente com os testes rápidos", tendo em conta os "limiares de desempenho comuns, melhor acompanhamento e controlos". Outro ponto a resolver tem a ver com a necessidade de reconhecimento mútuo de testes - incluindo rápidos - no contexto as viagens intracomunitárias.

Esta quarta-feira, a Comissão Europeia avançou com novas recomendações aos Governos, para que melhorem a resposta à covid-19, defendendo o aumento do acesso a testes rápidos. Bruxelas pede aos 27 que apresentem as estratégias nacionais em matéria de testes até meados de novembro e anuncia que está a mobilizar 100 milhões de euros ao abrigo do Instrumento de Apoio de Emergência para aquisição de testes rápidos de antigénio que serão entregues aos países. Será ainda lançado um contrato público conjunto para assegurar uma segunda fase de acesso, pode ler-se na comunicação do executivo comunitário.

Do lado da Comissão, têm estado a ser negociados acordos com diferentes produtores de vacinas. Segundo a presidente do executivo, a UE poderá ter capacidade para vacinar 700 milhões de pessoas durante o próximo ano, o que é mais dos que os 450 milhões que vivem na União.

Ursula von der Leyen lembra que a Comissão está a fechar acordos com várias farmacêuticas para garantir um portefólio diversificado. Num cenário favorável extremo, em que todas ficariam disponíveis, estaríamos a falar de "cerca de 1,2 mil milhões doses de vacinas, ao longo de 2021".

No entanto, sabendo várias tentativas podem não vingar - seja em termos de eficácia ou disponibilidade - Von der Leyen aponta para números um pouco mais conservadores.

"No melhor dos cenários - com várias vacinas a serem bem sucedidas - podemos vacinar 700 milhões de pessoas. Isto é mais do que o necessário na União Europeia", afirmou em conferência de imprensa, sublinhando a "doação" de doses a países mais pobres.

"Podemos ver entregas mensais de 20 a 50 milhões de doses de vacinas, a partir do momento em que as primeiras empresas sinalizarem que estão disponíveis. Os grandes números de entregas devem arrancar em abril", adianta ainda. Isto, tendo em conta o "melhor dos cenários".

Numa entrevista à RTL France, o Presidente do Conselho Europeu mostrou-se otimista que entre o final deste ano e o início do próximo, "três ou quatro vacinas possam estar disponíveis". Porém, Charles Michel reconhece que não serão suficientes para vacinar toda a gente "num estalar de dedos".

"Haverá problemas logísticos muito concretos, tais como o transporte, a conservação e a realização de campanhas de vacinação. É por isso que quero mobilizar os nossos Chefes de Estado e de Governo para tomarem decisões europeias", referiu.

A videoconferência desta quinta-feira começa às 17h30, hora de Lisboa.