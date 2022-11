PS/Açores assume resultado “desafiante” mas vai “dialogar”. Esquerda não chega para formar maioria

Com a ideia de uma ‘geringonça’ de direita aparentemente inviabilizada por André Ventura, ficou, no final da noite eleitoral nos Açores, a dúvida sobre se o PS - o partido vencedor, mas que perdeu a maioria absoluta - conseguirá formar um Governo maioritário. O criador da geringonça original, António Costa, escusou-se a comentar os cenários possíveis: o Bloco de Esquerda já se mostrou disponível para viabilizar o Governo do PS, mas os votos da esquerda, matematicamente, não chegarão para uma solução mais estável, que não dependa de acordos pontuais.

Apesar de a principal conclusão a retirar da noite ser a perda da maioria absoluta do PS, António Costa fez questão de nem por uma vez falar de uma derrota ou de uma perda em relação a resultados passados. Escolheu antes frisar a “sétima vitória consecutiva em eleições regionais dos Açores”, uma vez que desde 1996 que o PS governa a região.

Visto que não há maioria, Costa foi questionado sobre possíveis ‘geringonças’, mas escusou-se a pronunciar-se: “Não cabe ao secretário-geral do PS pronunciar-se sobre a forma que [o partido a nível regional] encontrará para construir as soluções governativas. O PS/Açores goza de total autonomia”. E aproveitou para citar Rui Rio: “Matematicamente, o PS ficou em primeiro e o PSD em segundo”. Uma citação feita por entre sorrisos: em 2015, o resultado a nível nacional entregou a vitória ao PSD e o segundo lugar ao PS, mas graças à 'geringonça' foi este que conseguiu formar Governo. Neste caso, seria preciso somar o voto do CDS, por exemplo, para o fazer - e não é óbvia qual a posição que os centristas poderão assumir neste processo.

Também Vasco Cordeiro, presidente do PS/Açores e da região, fez questão de frisar as boas notícias: “Esta é a noite da vitória eleitoral do PS. Ganhou com mais votos e mais mandatos, ganhou em sete das nove ilhas, de forma clara e inequívoca”, corroborou, enfatizando uma e outra vez que a vitória é “indesmentível”. Depois, as más notícias: “É um facto” que a maioria absoluta acabou, um facto que o PS “regista” e com o qual “aprenderá” no futuro.

E qual é a solução para governar a partir de agora? “Temos naturalmente um quadro parlamentar desafiante”, reconheceu Vasco Cordeiro, cabendo agora ao PS ser um “garante de estabilidade e segurança”. Os socialistas dizem ter “a consciência muito clara” do que este cenário implicará - e que farão o necessário, com diálogo, para construir uma solução de Governo. “Nos próximos dias, haverá oportunidade” para passar aos contactos com outros partidos. Desses contactos deverá sair uma resposta sobre a forma como os Açores serão governados daqui para a frente.

E foi o outro parceiro da 'geringonça' que veio abrir a porta a, pelo menos, uma viabilização do Governo minoritário. Em reação aos resultados, Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda, congratulou-se com a manutenção dos dois assentos que o BE já tinha e garantiu que o partido não apresentará nem acompanhará qualquer moção de rejeição ao programa que o PS apresentar no Parlamento.

A má notícia à esquerda foi mesmo o resultado da CDU, que perdeu o único deputado que tinha e que assim não poderá ser tida em conta para qualquer solução. Numa reação enviada por escrito, Jerónimo de Sousa atribuiu a derrota a fatores como “a dispersão de candidaturas, a expressão da continuada ofensiva anti-comunista” ou “as acrescidas dificuldades que a epidemia colocou na construção da campanha da CDU”. Assegurando que o resultado tem um impacto “negativo” na política regional, Jerónimo fez questão de frisar que a votação de hoje “não traduz quer a influência social e política da CDU, quer o reconhecimento da sua intervenção na vida política açoriana”.

Do PAN, que elegeu pela primeira vez um deputado e conseguiu assim - tal como Chega e Iniciativa Liberal - entrar na Assembleia regional, não houve comentários sobre possíveis acordos ou alianças pontuais. André Silva, num vídeo enviado aos jornalistas, fez apenas questão de salientar o “reconhecimento do trabalho incansável” do PAN e o fim de uma “política monolítica”, depois de mais um mandato de maioria absoluta do PS.