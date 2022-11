“Dei-te quase tudo”. Mesmo com “avanços” nos sócios gerentes, foi de menos. O não-acordo entre PS e Bloco

Há poucas situações na vida - e na política - que não encontrem uma música que as represente. O PS procurou e encontrou uma banda sonora para ao momento que está a viver com o Bloco de Esquerda. "Dei-te quase tudo e quase tudo foi demais". Foi mesmo um deputado socialista, João Paulo Pedrosa, que dedicou a música de Paulo Gonzo ao deputado bloquista José Soeiro, na tarde desta segunda-feira, no Parlamento. A dedicatória ficou por aqui, o socialista não se referiu ao facto de o Governo ter ficado com a vida "meio perdida" num "beco sem saída".

