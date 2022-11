Açores. Maioria morta sem maioria posta: quem agarra o poder, PS ou PSD?

Eis que, 24 anos depois, o PS vê ameaçada a sua hegemonia nos Açores. Este domingo, os socialistas ficaram abaixo da fasquia que tinham imposto a si mesmos e falharam a manutenção da maioria absoluta, que alcançariam com 29 deputados regionais. Não foram além dos 25 mandatos e ficaram à mercê dos partidos de centro-direita, se estes quiserem devolver no arquipélago o golpe que António Costa desferiu em Pedro Passos Coelho, há cinco anos, no plano nacional. José Manuel Bolieiro admite falar com toda a gente, mas André Ventura já fez saber que não quer grandes conversas. Na semântica do Chega, "não governa com partidos do sistema", como disse ao Expresso, mesmo que a esperança de vida dessa frase se preveja curta. Pouco depois, em conferência de imprensa, vincou que "a última coisa" que deseja é ser o passaporte do PS para o poder.

