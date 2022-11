Pode haver geringonça nos Açores? Partidos reagem às primeiras projeções de uma "noite longa"

Os resultados ainda são provisórios, mas a primeira projeção da Universidade Católica para a RTP sobre as eleições nos Açores deixa um cenário potencialmente quente no Parlamento regional. Segundo estes primeiros números, o PS pode ficar sem a maioria absoluta que atualmente detém. Uma dúvida que PSD e CDS já vieram sublinhar, esperando resultados mais concretos nesta que será uma "noite longa".

Passavam poucos minutos desde a revelação da primeira projeção, às 20h de Portugal continental, quando apareceu a primeira reação da noite. Foi pela voz de Luís Pereira, secretário-geral do PSD/Açores, que se congratulou pela "melhoria do resultado do PSD" (que no máximo poderá crescer de 19 para 22 deputados) e pela "penalização" do PS: "Os dados mostram uma quebra do partido que tem governado nos últimos 24 anos e uma vontade de mudança", garantiu.

Pouco depois, era o CDS regional que reagia lançando dúvidas sobre o que se seguirá: numa noite de "muitas indefinições" em que assumidamente "não se espera uma grande subida" (antes uma descida, de 4 para 1 a 3 mandatos) dos centristas, ficou um aviso relevante. "Veremos qual é o papel do CDS, num contexto que aparenta que não teremos um Governo de maioria absoluta". A noite será "longa", mas as conclusões sobre a futura governação das ilhas só se poderão retirar com resultados definitivos.

Pelo PS, vencedor das eleições, foi Francisco César (diretor de campanha de Vasco Cordeiro, atual presidente da região) quem reagiu, focando-se na aparente diminuição da abstenção e assegurando que esta é uma "grande vitória" do PS. Quão grande, uma vez que os socialistas apontavam assumidamente à maioria absoluta, que não está garantida? Será preciso aguardar pelos resultados "freguesia a freguesia", com "confiança e serenidade". Só com essa espera se confirmará o cenário final.

Pela voz do dirigente Aníbal Pires, a CDU assegurou manter a "confiança e a expectativa" na eleição de um deputado nos Açores - a mesma representação que tem hoje em dia - e que, se isso acontecer, "não será a CDU que ganha, mas ganham os açorianos".