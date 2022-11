Plano de Recuperação é um “emaranhado de gente”, acusa PSD

O Governo quer envolver cerca de 60 pessoas na gestão do envelope de €13.944 milhões de subsídios europeus a aplicar pelo país no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para 2021-2026. As contas são do Expresso, tendo em conta as declarações públicas do primeiro-ministro e a versão preliminar do PRR submetido à Comissão Europeia. “O mais incrível desse documento é o esquema proposto na página 49. É um emaranhado de gente sem explicação sobre como vai funcio­nar”, critica Joaquim Miranda Sarmento, presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD. “Não há uma pessoa no Governo que fique responsável pelo PRR e a quem possamos pedir contas”, lamenta o coor­denador da estratégia alternativa dos sociais-democratas para os fundos europeus.

Nos seis parágrafos dedicados ao modelo de governação, o Governo propõe quatro níveis de coordenação: política, técnica e de gestão, controlo e auditoria e acompanhamento. Em alternativa, o PSD propõe a identificação de um pivô. Foi o que fez o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho quando criou uma estrutura única na sua dependência — a ESAME — e nomeou Carlos Moedas para coordenar a execução do programa da troika em todas as áreas do Governo. “O programa que temos pela frente será ainda mais exigente que o da troika”, lê-se na proposta do PSD. “Daí que seja fundamental criar uma entidade como a ESAME, dirigida por um secretário de Estado (adjunto do primeiro-ministro), apenas com esta competência e com assento no Conselho de Ministros.”