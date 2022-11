Açores. Rio não fecha porta à direita e PAN. Bolieiro admite governar e vai falar "com todos"

O líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, passou para o Parlamento regional o apoio à formação de um Governo açoriano - que admite de forma muito cautelosa que possa ser uma 'geringonça' de direita contra o PS que perdeu a maioria absoluta, a que chamou de "responsabilidade alternativa". Mas para já foi muito prudente a analisar os 39% do PS e os 33% do PSD. Minutos antes, na reação ao resultado, Rui Rio passou a decisão para os órgãos do partido na região autónoma, mas deu a entender que os sociais-democratas poderiam formar Executivo com partidos de direita e o PAN: "Em face destes resultados, governar os Açores não é simples. A esquerda não consegue maioria. A direita toda consegue, mas a direita toda é muito fracionada, tem muitos partidos e não será fácil". E remeteu uma decisão para a comissão política regional do partido liderado por Bolieiro.

Não deixou, no entanto, de avançar uma pista: "Não é fácil, mesmo juntando todos os partidos. Tenho a minha ideia, mas não quero dizer". Só que disse: "Se eu estivesse no lugar dele [de Bolieiro] esperava pela Comissão Política Regional. Não é fácil juntar todos estes partidos" - André Ventura já rejeitou entendimentos em declarações ao Expresso - e então acrescentou o PAN ao rol porque "não é tanto à direita nem tanto à esquerda".

Pouco depois, na sua intervenção, José Manuel Bolieiro reconhecia a vitória do PS, mas deixava a governabilidade nas mãos da Assembleia Legislativa Regional: "É no Parlamento que agora se centra a decisão política. Não há uma determinação unilateral de nenhum partido. Não há uma declaração que comprometa o futuro sem diálogo e respeito pelo novo quadro". Um decalque do que aconteceu no continente em 2015.

Com estes resultados Bolieiro falou de uma nova "legitimidade para o PSD", que assume com a "firmeza democrática e humildade institucional que estará atento a esse novo quadro parlamentar para garantir estabilidade governativa e um futuro democrático". O nosso quadro é de "diálogo e concertação", sinalizou. Mas quem Governa? Não o disse na intervenção.

Sobre coligações com partidos extremistas, afirmou que essas "atitudes populistas e extremistas não comovem nem interessam aos açorianos". E afirmou "total disponibilidade para o diálogo", que é "polivalente, que tanto pode admitir ser oposição como uma "responsabilidade alternativa" - ou seja, um Governo chefiado pelo PSD tendo em conta os arranjos parlamentares. "O diálogo no Parlamento não exclui ninguém". Mesmo o Chega.

Rui Rio classificou o resultado como "francamente positivo". O líder do PSD faz um balanço muito positivo da noite eleitoral não só pela perda de maioria absoluta do PS como pelo crescimento do PSD. O PS perdeu 7,5% dos votos, perdeu 5 deputados regionais enquanto o PSD subiu 3%, subiu 3 deputados e afirmou-se ainda mais como a força política alternativa".

CDS festeja resultado

Apesar de ter perdido um assento, perante as notícias que lhe davam um resultado ainda pior, o CDS festejou efusivamente a eleição dos seus três deputados. “As notícias da morte do CDS foram mais uma vez manifestamente exageradas”, declarou o presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos. Com um recado que ultrapassou as fronteiras do arquipélago para chegar ao continente: “O partido está a resistir”.

Convicto de que o partido foi “determinante para tirar a maioria absoluta do PS” e feliz por ter “mais votos que PCP e BE juntos”, Rodrigues dos Santos mostrou uma preferência por se juntar ao PSD na formação de um Governo: “Não vai dividir nem fraturar o nosso espetro político”. Mas com a ‘nega’ de André Ventura, a direita não deverá ter hipótese de tentar formar uma ‘geringonça’.