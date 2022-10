Os “estilhaços” do Chega estão a formar um novo partido: eis a Liga Nacional

“Acho que o Chega vai implodir e é de captar os bons estilhaços. O Chega acolheu muita gente que não interessa. Ficou cheio de hooligans.” As palavras são de Miguel Tristão Teixeira, ex-líder na Madeira do partido fundado por André Ventura - que vive em permanente guerra civil desde então. Por isso, há um grupo de dissidentes a trabalhar na criação de um novo partido - a Liga Nacional - para disputar o mesmo espaço político que o Chega.

“Estamos à espera de que saiam as pessoas que interessam. Sei perfeitamente quem é válido naquele partido”, disse ao jornal “Público” Pedro Perestrello, fundador que diz ter abandonado o Chega para não se ver “novamente envolvido em crimes”, em referência às assinaturas falsas (de menores e pessoas falecidas) aquando a legalização do partido, em abril de 2019. Perestrello é ex-militante do PNR, e garante que o Chega “é um partido de gente do sistema, do pior que o sistema tem e que está louquinha para arranjar tacho no Governo. Andam a tentar fazer, apesar de o André o recusar, coligações para as autárquicas e legislativas seguintes [em 2023] para ver se ganham lugares. Há gente à volta dele [de André Ventura] que começa a hostilizar, a ameaçar, a perseguir. Conheço vários casos de ameaças físicas. Há difamação, histórias inventadas com provas forjadas, é especialidade da casa”.

A Liga Nacional consiste neste momento numa comissão instaladora e já recolheu cerca de duas mil assinaturas para legalizar o partido junto do Tribunal Constitucional. Estão há um mês à procura de um rosto mediático para liderar o partido: Suzana Garcia, advogada que participou no programa das manhãs “Você na TV”, foi sondada mas rejeitou o convite.

Mas este embrião de partido não é apenas anti-Chega, também diz ter ideias políticas para oferecer. “Vamos disputar o nacionalismo liberal. Defender Portugal e os portugueses primeiro, defender uma democracia, com o aumento da autoridade do Estado, e uma economia de mercado dentro dos limites da garantia da soberania nacional”, explicou Perestrello, adepto da maioria das políticas de Donald Trump. A Liga Nacional quer focar-se na corrupção, no controlo das fronteiras, na criminização do aborto, opõe-se ao “marxismo cultural”, à “ideologia de género”, e aos “refugiados” - que relaciona, sem sustentar porquê, com o terrorismo jiadista. Também apoia as manifestações de extrema-direita que se têm visto em Portugal e no resto do mundo contra as medidas anti-covid-19, como o uso de máscaras, conclui o “Público”.