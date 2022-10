OE 2021: Cultura com orçamento reforçado, uma lotaria e estatuto de trabalhador para o setor

São 563,9 os milhões reservados à Cultura no Orçamento do Estado de 2021, “um crescimento de 19,3% face à execução estimada de 2020”. No mesmo sentido, segundo a contabilidade do executivo, segue a receita total consolidada que deverá crescer 10,3%, o equivalente a 567,1 milhões de euros. Nas receitas são esperados 21 milhões de euros em impostos, mas ainda outros cinco, provenientes de uma das mais inesperadas medidas do OE 2021: a criação de uma lotaria cujas receitas serão aplicadas na recuperação do património nacional.

Reafirmando o objetivo de, até final da legislatura, reforçar o investimento no setor até atingir os 2% do orçamento global do Estado e reservando 2,1 milhões de euros para a “contingência covid-19”, o governo prepara-se para definir e adequar o estatuto de trabalhador às especificidades do setor da cultura. Anunciando a intenção de continuar a estudar os impactos da pandemia no setor, um dos mais afetados pela pandemia, no OE apresenta-se a intenção de regulamentar melhor as ligações entre patrões e empregados do setor. Uma medida que trará novidades ao sistema contributivo. Além de um período especial de regularização de dívidas à segurança social fica previsto no OE a definição do regime “aplicável aos profissionais da área da cultura, tendo em vista a sua proteção na eventualidade de doença, parentalidade, doenças profissionais, invalidez, velhice e morte, garantidas pelo regime de segurança social dos trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores independentes, e a sua proteção na eventualidade de desemprego”

Medidas chave.

Estatuto do trabalhador da Cultura

A medida estava inscrita no documento “Grandes Opções do Plano 2021/2023”, aprovado em setembro no Conselho de Ministros, e agora chega ao Orçamento do Estado. O Governo vai avançar para a criação de um estatuto especial para trabalhadores da Cultura que regule, lê-se no OE, “regula o regime dos contratos de trabalho, contratos legalmente equiparados a contratos de trabalho e contratos de prestação de serviços e que estabelece o regime de segurança social aplicável aos profissionais das artes do espetáculo, do audiovisual”. No documento anuncia-se a definição o regime dos “contratos de trabalho, contratos legalmente equiparados a contratos de trabalho e contratos de prestação de serviços”, mas também a abertura de um período “extraordinário” para regularização de dívidas.

A Lotaria do Património

Será fonte de receita para o “programa plurianual de meios e investimentos para a reabilitação, preservação e dinamização do património cultural classificado”, lê-se no OE, sobre a lotaria “Do Património Cultural” a ser lançada no próximo ano numa iniciativa em pareceria com a Santa Casa da Misericórdia. As receitas, estimadas em cinco milhões de euros, serão “integralmente atribuídos ao Fundo de Salvaguarda do Património Cultural”.

Programa pela Literacia Mediática

O Governo vai lançar um programa para combater o “défice no acesso, consulta e leitura de conteúdos informativos”, mas também “promover o combate à desinformação e à divulgação de conteúdos falsos”, tudo “preferencialmente” apontado à “população em idade escolar”. Nuno Artur Silva já abordara o tema em maio passado. “A literacia mediática é, de facto, a chave para qualquer política de apoio aos meios de comunicação social”, disse o secretário de Estado da do Cinema, Audiovisual e Media.