Negócios Estrangeiros gastam mais 51 milhões. Presidência da UE custa 41

O Ministério dos Negócios Estrangeiros estima gastar 475,7 milhões de euros no próximo ano. De acordo com a proposta de Orçamento do Estado entregue esta segunda-feira pelo ministro das Finanças, João Leão, na Assembleia da República, trata-se de um aumento de 51,1 milhões de euros (12%).

O relatório que acompanha o diploma do Executivo mostra que o crescimento em relação ao ano em curso (cuja despesa consolidada foi de 424,6 milhões de euros) dever-se-á "sobretudo ao aumento nas despesas com pessoal", que representam quase metade dos gastos do ministério liderado por Augusto Santos Silva subindo 11,2% e ainda ao "aumento de aquisição de bens e serviços", mais 98,3%.

Nas despesas com pessoal (220,5 milhões), sobressaem os serviços internos e externos do ministério (139,9 milhões), o Instituto Camões (36,4 milhões) e a AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (28,3 milhões), ao passo que o boom de aquisições de bens e serviços (que passam de 58,2 milhões para 115,4 milhões) é fundamentado, maioritariamente, pela organização da presidência portuguesa da União Europeia (29,8 milhões) e, em menor escala, pela participação portuguesa na Expo Mundial do Dubai e pela promoção do Turismo de Portugal (nove milhões) e pela Conferência dos Oceanos (três milhões).

Quanto à presidência portuguesa do Conselho da União Europeia em concreto, que terá lugar no primeiro semestre do ano, a verba total alocada pelo Governo será de 41,375 milhões de euros.

Ainda segundo o relatório do Orçamento do Estado, constata-se que mais de metade do montante total que o Executivo estima despender com os Negócios Estrangeiros (e respetivos organismos e programas), 299,4 milhões de euros, será coberto pela receita de impostos, enquanto a parte remanescente resultará de transferências da Administração Pública (83,7 milhões), receitas próprias (60,6 milhões) e fundos europeus (32 milhões).

Além disso, tal como se pode ler no mesmo documento, o aumento da despesa será compensado pela "diminuição das contribuições e quotizações para organizações internacionais" e ainda pela "diminuição das transferências efetuadas pelo Camões".

Ora, no capítulo das transferências correntes (93,7 milhões, menos 27,2% que em 2020), a maior fatia (46,3 milhões) destina-se a contribuições e quotizações para organizações internacionais a que Portugal pertence (contra 52,1 milhões em 2020), seguidas pelo Instituto Camões, com 37,8 milhões, para o financiamento dos centros culturais e de cooperação no estrangeiro.

As prioridades

Entre as prioridades da pasta para o próximo ano estão "assegurar a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, promovendo as prioridades da Europa Social, Verde, Digital e Global", "participar ativamente na construção europeia e na implementação das medidas destinadas à recuperação e reforço da resiliência das economias e sociedades europeias, defendendo os valores europeus e o Estado de Direito", assim como "a convergência económica e social, "a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais" e "o papel da Europa no Mundo".

É igualmente apontado como fundamental o reforço da "Cooperação para o Desenvolvimento", com "foco principal na cooperação com os países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste, mas alargando a sua geografia e parcerias e diversificando as modalidades de financiamento".

"Continuar a apoiar a internacionalização da economia portuguesa, concretizando o Programa Internacionalizar 2030", através do "fomento das exportações, de incentivos à promoção externa e de instrumentos de garantia de gestão de riscos à exportação, promoção do investimento no exterior e atração de investimento direto estrangeiro e da diáspora" é outra das prioridades apontadas.

Também o reforço da "ligação e a proteção das comunidades portuguesas no estrangeiro" figura entre as prioridades apontadas, com destaque para o acompanhamento das "comunidades portuguesas e lusodescendentes na Venezuela e na África do Sul e apoiar as pessoas e instituições mais severamente afetadas pelos efeitos da covid-19".

Ainda em relação às comunidades portuguesas, o Governo compromete-se a "valorizar a importância estratégica da diáspora para a afirmação de Portugal no mundo", a adaptar a organização diplomática e consular "às novas realidades da emigração portuguesa", aumentando a "eficiência dos serviços prestados, colocando a tecnologia ao serviço da ação consular, através da implementação do Novo Modelo de Gestão Consular".

Com Lusa