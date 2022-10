Câmara do Porto rejeita assumir competências na área da saúde, ação social e educação

O município do Porto recusa assumir a passagem de competências do governo central para a esfera autárquica nas áreas da educação, saúde e ação social. A proposta, que apenas mereceu os votos contra da vereação socialista, foi justificada pelo presidente da Câmara do Porto com o facto de até agora os municípios não saberem qual o envelope financeiro que irá ser transferido para as autarquias para assumirem estas competências.

“Este é mais um truque de descentralização do estado central. Para competências mal pagas não contem comigo”, avisou esta segunda-feira Rui Moreira, referindo que, se a transferência de competências correr mal, “como é previsível com menos dinheiro”, o ônus será das autarquias. O autarca lamenta que a “inexistente” Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) tenha negociado as transferências de competências do Governo sem acautelar o seu financiamento, sublinhando que em cima da mesa não está “uma descentralização efetiva”, mas sim “veneno escondido”.

Ao lado do independente, votou a CDU, tendo a vereadora Ilda Figueiredo argumentado que a descentralização em curso não é mais do que uma passagem de custos para os municípios, “quando nem sequer existem alternativas de competências locais ou regionalização à vista”. “Esta descentralização é um logro para as populações e visa impedir a que a verdadeira regionalização avance”, alega a vereadora comunista.

Apesar de ser defensor da descentralização, o deputado e vereador do PSD Álvaro Almeida também é contra “toda a passagem de poder da Administração Central para a local sem o correspondente suporte dos encargos financeiros”, em 2021. Em ano de eleições autárquicas e de previsível mudança de executivos,

O PS justificou o voto contra o adiamento de novas competências para o poder local por entender que a Câmara do Porto revelou ser capaz de lidar com novas competências durante a pandemia, ao “colmatar necessidades na área da saúde”. “Temos a certeza que se o município assumisse as novas competências não iria correr mal”, garantiu Fernanda Rodrigues.