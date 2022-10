Ana Gomes espera contar com votos à direita e critica inação de Marcelo em algumas áreas

A candidata independente a Presidente da República não conta com o apoio formal da direção do PS, mas espera contar com votos de “todos os setores democráticos”, mas sem negociar compromissos. “Tenho muita gente à direita que se revê na minha candidatura, e eu, naturalmente, não os quererei desapontar”, afirma Ana Gomes em entrevista ao Diário de Notícias e à rádio TSF.

Apesar de fazer uma avaliação positiva do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, sobretudo por considerar que este “contribuiu para a descrispação do país”, Ana Gomes mostra-se crítica quanto ao que chama de “políticas assistencialistas, caridadezinhas”, que em seu entender não resolvem os problemas. E defende que “o Presidente da República tem um papel fundamental para fazer funcionar as instituições, para assegurar a separação de poderes - para assegurar que o Governo governa na execução das políticas em benefício do bem comum de todos os portugueses”.

Crítica quanto aos critérios usados para a não recondução do presidente do Tribunal de Contas (TdC), Vítor Caldeira, lamenta que a substituição ocorra “no contexto de crise gravíssima, da entrada de fundos substanciais para o país” e perante “apreensões não só quanto à capacidade de absorção, mas quanto aos fundos não serem malbaratados, desviados”, quando está em vias de ser aprovado um novo regime da contratação pública que levanta dúvidas. E atira: “o Presidente da República, com a responsabilidade de garantir o bom funcionamento das instituições da República, não pode assinar de cruz”, referindo que “num dia, não sabe quem é que lhe vai ser proposto e, no dia seguinte, assina de cruz e nomeia um outro responsável para o setor, quando o enquadramento é de grande preocupação do conjunto dos cidadãos”.

Apesar de defender a necessidade de desburocratizar a contratação pública, para “reduzir ao máximo” a corrupção e o clientelismo, a ex-eurodeputada e diplomata considera que “não se pode ir do oito para o oitenta e depois facilitar e ter uma série de medidas como essa de excessiva amplitude dos contratos públicos que se admitem sem concurso público”. No entender de Ana Gomes “isso é facilitar a corrupção, o clientelismo e o compadrio”, numa altura em que vão entrar milhões de euros da União Europeia.

Apontando o dedo ao Ministério Público, Ana Gomes diz na entrevista ao DN e TSF não ter “dúvidas nenhumas” de que este age “por influência política” e, como exemplos, cita o caso dos submarinos, que envolve Paulo Portas, arquivado pela PGR Joana Marques Vidal, ou o dos “chamados voos da CIA - voos da tortura - que foi arquivado pelo PGR Pinto Monteiro” e que atingiria “concretamente Durão Barroso”.

Para a candidata, o Bloco Central é pior para a corrupção do que uma nova Geringonça e considera que o entendimento para as direções das CCDR, torna estas eleições “falsas”, com distribuições regionais já concertadas entre PS e PSD. Em seu entender, esta concertação “é altamente preocupante e é demonstrativo de que as instituições não estão a funcionar regularmente”. E lamenta que o atual Presidente da República não intervenha nesta matéria, quando, diz, “essa é uma das suas competências. Não é apenas fazer discursos”.