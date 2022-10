OE2021: Líder do CDS-PP acusa Governo de copiar propostas que antes rejeitou

O líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, acusou o Governo socialista de copiar ideias do partido que antes rejeitou, a propósito da intenção de reduzir as taxas de retenção do IRS em 2021.

"Foi assim no alargamento do 'lay-off' para os sócios-gerentes, no vale tecnológico para apoiar as famílias no ensino à distância, e na retenção de IRS que se prepara para fazer no próximo orçamento de Estado e que o CDS já propõe desde março para criar mais rendimento disponível para as famílias", disse o dirigente, em Coimbra, na tomada de posse da nova comissão política distrital dos centristas.

Num discurso maioritariamente virado para o interior do partido, em que realçou os valores democratas-cristãos, Francisco Rodrigues dos Santos disse que o "Governo chega sempre tarde e a más horas na implementação de medidas que ajudem os portugueses".

"Da nossa parte, não temos problema nenhum que copiem as nossas propostas, só sugerimos que identifiquem a fonte e respeitem os direitos de autor", sublinhou o líder do CDS-PP, salientando que relativamente às propostas apresentadas o partido primeiro "estranha e depois entranha".

Na Guarda, o chefe do Governo português confirmou hoje que uma das medidas que a proposta de Orçamento prevê será uma redução da taxa de retenção na fonte de IRS para todos os trabalhadores, em 2021, de forma a aumentar o salário recebido no final do mês. A notícia foi avançada pelo Expresso este sábado.