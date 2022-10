Presidente do CDS Viseu apresenta demissão

Francisco Mendes da Silva apresentou a demissão da liderança do CDS Viseu. Depois de nos últimos dias terem batido com a porta vários elementos da Comissão Política Distrital (CPD) da região, incluindo os vice-presidentes e quatro vogais, Mendes da Silva usou a sua conta no Facebook para comunicar e justificar a decisão de sair também.

“O CDS-PP vive um momento extremamente difícil. Sinto entre os militantes um ambiente de grande desmotivação, desorientação e dúvida sobre o rumo do partido”, escreveu. “Neste contexto, é indispensável que todas as estruturas participem de um espírito de união, que possam ser lideradas por quem entenda, confie e esteja alinhado com a estratégia nacional, e consiga mobilizar a militância em torno dessa estratégia”, acrescentou Mendes da Silva, para concluir: “Eu, como os últimos dias demonstraram, manifestamente não consigo”.

Considerando que as recentes demissões o deixaram “sem alternativa”, o líder demissionário diz ter deixado de ter “condições objetivas para continuar a exercer o cargo”.

Sobre as demissões dos restantes membros da CPD, adianta que “nenhuma razão” lhe foi apontada “que esteja especificamente relacionada com a estratégia ou atividade” da Comissão Distrital. Antes “decorrem da análise da circunstância atual do CDS-PP e das condições políticas de que, em face dessa circunstância, a CPD dispõe para cumprir os objetivos a que se propôs”, afirma Mendes da Silva.