Orçamento. Governo mexe no IRS para aumentar salários em 2021

O Governo manteve uma medida do próximo Orçamento do Estado em segredo — nem aos parceiros de esquerda transmitiu a novidade. Mas no Conselho de Ministros de 12 horas da última quinta-feira ficou fechada uma proposta que vai aumentar o rendimento disponível de dois milhões de portugueses: haverá uma redução da taxa de retenção na fonte de IRS para todos os trabalhadores (na prática, e sem baixar impostos ou pôr em causa as receitas do Estado, é uma forma de aumentar o salário recebido no final do mês, mas que será compensado por uma menor devolução no IRS do ano seguinte). Esta medida não estava na lista enviada aos ex-parceiros esta semana, com todos os compromissos que o Governo está disposto a tomar, seja no Orçamento do Estado, seja plurianual. As medidas sinalizam avanços, mas não respondem a todas as exigências de PCP e BE. “Insuficientes”, diz o BE que conta pelo menos nove (em 19) sem qualquer contraproposta do Executivo. Uma das que viu luz verde foi o aumento do subsídio de desemprego em 60 euros para quem descontava pelo salário mínimo.

Neste Orçamento não se perspetivam grandes mudanças nos impostos. O IRS deveria ser a estrela este ano, mas a pandemia empurrou para depois as prometidas mexidas nos escalões. Contudo, das medidas que o Governo decidiu por si, sem ser de resposta à esquerda, estão exatamente duas que mexem na fiscalidade: juntas valem 200 milhões de euros (no caso do IRS é antecipação de imposto depois recuperado em 2022) e têm como intenção um aumento imediato do rendimento disponível, o objetivo é aumentar o consumo interno. A semana passada, António Costa anunciou uma devolução do IVA para quem consuma em restaurantes e hotelaria já em janeiro. Esta, juntamente com a redução da taxa de retenção da fonte de IRS a todos os trabalhadores dependentes casados e não casados, incluindo divorciados, viúvos — ficando de fora os recibos verdes —, significará menos 200 milhões de receita para o Estado em contabilidade pública. A parte relativa ao IRS não terá impacto no défice, calculado em contabilidade nacional.