Movimento afeto a Rui Moreira apela a boicote: “Ato eleitoral para as CCDR é uma farsa”

Associação Cívica independente apela à não comparência dos autarcas na eleição indireta para presidente da CCDR-N (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional – Norte), marcada para o próximo dia 13 de outubro. Para o Porto, O Nosso Movimento, a participação num ato previamente acertado pelo Bloco Central, “em total desconsideração pelos eleitos locais, desprestigia e descredibiliza a democracia portuguesa”.

“Não seremos coniventes com esta farsa, que sob a capa de uma eleição, encobre uma nomeação”, adverte a Associação Cívica, insurgindo-se contra o que titulam de “tique anti-democrático do PS e PSD”, que prejudica o desenvolvimento do país. Em comunicado, a associação liderada por Francisco Ramos, ex-militante do PSD, Porto, sustenta que o processo eleitoral foi um “embuste” que deixa a descoberto a tentação do Bloco Central de “monopolização da democracia”.

O Porto, o Nosso Movimento refere, contudo, nada ter contra António Cunha, ex-reitor da Universidade do Minho e candidato à presidência da CCDR-Norte, mas não aceita que uma nomeação decidida pelo primeiro- ministro e pelo líder da oposição, seja apelidada de eleição. “Ao fazê-lo, estaríamos a validar esta partidocracia asfixiante, de um país-condado a duas cores, onde os caciques mandam e desmandam a seu bel-prazer”.

O movimento afeto a Rui Moreira, que apelidou de 'Tratado de Tordesilhas' a partilha do país entre PS e PSD, não deixa ainda de reconhecer a competência e “a forma corajosa” como Freire de Sousa defendeu os interesses do norte, salientando os independentes que não aceitam o argumento que a substituição do atual líder da CCDR-N se deve a uma eventual incompatibilidade pelo facto de ser casado com a comissária europeia Elisa Ferreira.

Por último, os independentes lembram vem aí outro quadro comunitário para programar, a que acresce ainda a dita “bazuca”, sendo “ imperativo” que a execução seja feita de forma estratégica, inteligente, e que se coadune às reais necessidades e anseios da população,da região mais exportadora do país, mas também a que tem menor rendimento per capita.

Tal como Rui Moreira, os membros do movimento independente criticam que no colégio eleitoral das CCDR não tenham assento a academia ou associações empresariais e que os presidentes a eleger dia 13 de outubro possam ser destituídos por decisão do governo e não por quem os elegeu.