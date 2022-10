Fundos Europeus: Parlamento Europeu e Estados-membros falham nova tentativa de entendimento

A reunião não demorou nem uma hora, adianta fonte europeia. Foi apenas o tempo de os representantes do Parlamento Europeu e do Conselho (27 Estados-membros) concluírem que não havia forma de chegarem a acordo sobre o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para os próximos sete anos.

Os eurodeputados pedem cerca de 40 mil milhões de euros de reforço para 15 programas europeus, incluindo o Erasmus + (intercâmbio de estudantes), o Horizonte Europa (investigação e ciência) e para programas ligados à saúde. No entanto, a presidência alemã da União Europeia, que negoceia em nome dos 27, não está disposta a ir muito mais além de 9 mil milhões de euros e pede criatividade para se encontrar o montante, sem tocar nos tetos acordados pelos líderes em julho.

Os alemães argumentam que mexer nos montantes fixados pelo Conselho Europeu - e que para o Quadro Financeiro Plurianal foi um bilião e 74 mil milhões de euros - implicaria que os chefes de Estado e de Governo voltassem a negociar. E a última vez que o fizeram demoraram quatro dias, deixando claro que quando o assunto é dinheiro o entendimento é demorado.

O tempo está a contar. O atual quadro comunitário termina no final do ano e, para que o próximo entre em vigor, é preciso que os eurodeputados aprovem o QFP.

"Não tivemos outra opção senão interromper a reunião", justificaram os negociadores pelo Parlamento Europeu em comunicado. A equipa que inclui os portugueses José Manuel Fernandes (PSD) e Margarida Marques (PS) acusam o Conselho de "não sair da mesma posição" e dizem que "isso não é negociar".

"O Conselho tem de se decidir: se quer um acordo tem de considerar um reforço real para a saúde, digital, biodiversidade, investigação e juventude", escreveu o eurodeputado alemão dos Verdes, Rasmus Andresen, no Twitter.

Acusação que não ficou sem troco. Na mesma rede social, o porta-voz da presidência alemã respondeu que "são precisos dois para dançar o tango" e que "não dialogar também não leva a uma solução", num recado à interrupção da reunião de quinta-feira à tarde.

"Estamos a falar do maior orçamento europeu de sempre", argumentou ainda, referindo-se a um montante global a rondar os 1,8 biliões de euros, que junta ao QFP os 750 mil milhões de euros do Fundo de Recuperação. Segundo o porta-voz, isso "é muito mais" do que o Parlamento Europeu pedia. Só que para os eurodeputados, uma coisa é o Orçamento Comunitário e outra é o Fundo de Recuperação.

A nova tentativa de entendimento deverá agora acontecer na quarta-feira, um dia antes da cimeira europeia. Até lá, a Comissão deverá fazer uma proposta de consenso.