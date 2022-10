Líder parlamentar do PS obrigada a ficar de quarentena (ao contrário de Marcelo, Costa ou Rio)

A líder parlamentar do PS não foi ao debate com o primeiro-ministro desta quarta-feira, depois de ter estado em contacto com António Lobo Xavier, no debate da TVI24 "Circulatura do Quadrado", que testou positivo à Covid-19.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler