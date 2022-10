Presidenciais: Patinha Antão quer ser candidato a PR para ser voz e rosto dos desempregados

“Quero ser a voz e o rosto dos desempregados, porque eu também estou desempregado. Neste momento, sou o único candidato desempregado à Presidência da República e sinto a responsabilidade de avançar em nome de todos os desempregados”, explicou Paulo Patinha Antão.

"Cada vez há mais desempregados, que o desemprego está a aumentar com a pandemia, até porque as empresas aproveitaram o ‘lay-off’ para suspenderem e, posteriormente, rescindirem o contrato de trabalho", justifica Paulo Patinha Antão. E continua: “Muitas dessas pessoas não têm ajudas nem apoios por parte da segurança social e esse é o meu principal objetivo, porque não vejo nenhum candidato na situação em que eu me apresento, nem na defesa primordial dos direitos dos trabalhadores”, apontou.

Paulo Patinha Antão assumiu-se como “independente, sem qualquer apoio partidário” e admite que hoje foi a segunda vez que tentou “apresentar a candidatura publicamente na comunicação social, mas os jornalistas não apareceram”.

“Os meios de comunicação social nunca se mostraram disponíveis. Se for discriminação vou fazer uma queixa, porque acho que tenho o mesmo direito que todos os outros candidatos que já apresentaram a candidatura e tiveram cobertura oficial por parte dos meios de comunicação social”, disse.

Nos próximos dias, refere, vai para a rua “recolher as 7.500 assinaturas necessárias” para oficializar a candidatura à Presidência da República, um “árduo trabalho” que vai começar em Coimbra, onde estudou e no Barreiro, onde vive, uma vez que, justificou, são as cidades onde é mais conhecido.