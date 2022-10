Lobo Xavier com covid-19: operação em curso para testar conselheiros de Estado

A reunião especial do Conselho de Estado realizou-se na passada terça-feira, no Palácio da Citadela, em Cascais, precisamente para garantir o distanciamento social entre os vários participantes e no qual se incluem, entre outros conselheiros, o Presidente da República e vários ex-chefes de Estado, o primeiro-ministro e o presidente da Assembleia da República.



Nesta reunião, e como se vê no vídeo divulgado na página da Presidência da República, os participantes usaram máscara e as cadeiras estão afastadas. Lobo Xavier, advogado e comentador político, estava sentado entre Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud, e Francisco Louçã.

Cavaco Silva, Ramalho Eanes, Jorge Sampaio, Rui Rio e Francisco Pinto Balsemão foram alguns dos participantes naquela que foi a primeira reunião presencial do Conselho de Estado em tempos de pandemia.

Entretanto, vários conselheiros de Estado que participaram na reunião já foram testados e os primeiros resultados deram negativo.

É o caso do primeiro-ministro e do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. Já Marcelo Rebelo de Sousa, que presidiu à reunião de terça-feira, não foi sujeito a teste uma vez que fez um este fim da semana, com resultado negativo, noticia a Lusa.

Rui Rio, Ramalho Eanes e o presidente do Tribunal Constitucional, Manuel da Costa Andrade, só serão testados segunda-feira.

A urgência destas avaliações prende-se também com o facto de estarem previstas para amanhã de manhã as comemorações do 5 de outubro, que contam com algumas destas altas figuras do Estado. A cerimónia comemorativa da Implantação da República está marcada para as 10:30, na Praça do Município, em Lisboa.

