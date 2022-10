Impasse: Orçamento está quase aí, mas Bloco acusa Governo de não querer negociar

“O Governo não tem querido negociar estes dossiês”. Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, fez a afirmação depois de mencionar pelo menos dois casos em que sente que o Executivo de António Costa não está disponível para conversas: o aumento do salário mínimo e o aumento das vagas especializadas para o Serviço Nacional de Saúde.

A declaração da coordenadora bloquista ocorreu este domingo, 4 de outubro, em conferência de imprensa após a reunião da mesa nacional. Palavras a dois dias da apresentação das linhas gerais do Orçamento do Estado por parte do Governo aos partidos.

“Como é que é possível aceitarmos que o PS considere um problema político que o BE queira algo tão simples como o aumento das vagas especializadas para garantir que o Serviço Nacional de Saúde tem mais médicos perante a pandemia?”, questionou a coordenadora, numa conferência em que foi defendendo que tem havido falta de vontade de negociar por parte do Executivo.

“O Governo tem apresentado algumas alternativas provisórias, medidas extraordinárias, mas não tem querido fazer nenhuma mudança estrutural”, garantiu a deputada, acrescentando que só ela poderá permitir enfrentar aquela que diz ser uma das maiores crises vividas. Por exemplo, o mercado laboral necessita de uma mudança desse género, disse.

Tem havido conversas e reuniões entre o Governo e os partidos de esquerda que formaram a geringonça na última legislatura para assegurar a viabilidade do Orçamento do Estado para 2021, mas ainda não há fumo branco e, na verdade, o Bloco de Esquerda veio trazer alguma pressão agora que se aproxima a data da sua apresentação. António Costa quer que seja entregue dia 12, e esta terça-feira, dia 6, haverá já reuniões com os partidos para a apresentação das linhas gerais.

Ainda esta semana o Expresso escreveu como tem acontecido esta negociação: conversas à porta fechada, guerra na praça pública.

Com um impasse nestas negociações (o tema Novo Banco é outro em que tem havido grande divergência), Catarina Martins assegura que “o Bloco de Esquerda não quer uma crise política, quer soluções”, acrescentando que as tem apresentado. Aliás, a coordenadora bloquista defende que o caderno eleitoral não é gigante precisamente para facilitar as conversas.

Na conferência, a líder do Bloco fez questão de lembrar que, em 2019, propôs um acordo escrito ao Governo que assegurasse a viabilidade dos Orçamentos, mas que foi o PS que não o quis.