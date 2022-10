Siza Vieira sobre possível vaga de despedimentos: "Temos de estar preparados para o pior"

Entre o otimismo e o pessimismo perante a situação, há Siza Vieira. O ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, diz que "não podemos estar otimistas", mas também não dramatizar porque há dados positivos (ou menos negativos) do que seria de esperar antes da primavera. Mas deixa um aviso sobre a possibilidade de despedimentos depois deste mês: "Temos de estar preparados para tudo. Temos que nos preparar para o pior, mas estas medidas são para evitar o pior. Dar mais opções aos empresários. Apesar de tudo, os dados que vamos tendo surpreendem pela positiva. Estava preparado para ver coisas piores nos pagamentos com multibanco, no consumo no retalho não alimentar", disse em entrevista ao Dinheiro Vivo/TSF.

Na entrevista, Siza Vieira referiu que as previsões macroeconómicas vão ser revistas quando for entregue o Orçamento do Estado e que serão piores do que as previstas em Maio. Contudo, não tão más quanto algumas instituições previram. Os efeitos da pandemia "vão ser mais duros, creio, no crescimento da economia portuguesa do que prevíamos em maio", referiu. O PIB vai cair mais de 7%, já que Pedro Siza Vieira admite na entrevista que os números “vão ser mais duros” no que diz respeito ao crescimento da economia portuguesa, “mas se calhar menos intensos do que algumas instituições internacionais apontaram mais recentemente”, sublinha.

Depois do verão, em que algumas empresas conseguiram manter algum nível de atividade, qual será a reação no inverno? A economia tem dado sinais de recuperação, disse Siza Vieira, mas não é altura para otimismos. "Otimistas não podemos estar, porque a quebra da procura é muito significativa - caiu consumo, caíram exportações, caiu o investimento muito significativamente porque os agentes económicos estão retrair-se em função da incerteza da situação sanitária. Não podemos estar otimistas", disse.

Em plena negociação com os parceiros de esquerda sobre o Orçamento do Estado e outras matérias, como por exemplo a lei laboral, Siza Vieira insiste que este será um "orçamento expansionista, anticíclico", mas não detalha algumas medidas, como a medida de devolução do IVA aos consumidores para áreas que tutela, restauração e turismo.

No que à gestão da pandemia diz respeito, até pelo efeito económico e social, Siza Vieira diz que não está previsto novo confinamento. "A sociedade está mais bem preparada para evitar um grande crescimento do contágio sem necessidade de confinamento. Em março/abril, o vírus chegou aqui e foi como fogo na pradaria", disse.