Pedro Nuno abre porta aos anti-Marcelo no PS

O choque de posições entre socialistas sobre presidenciais está marcado só para a Comissão Nacional de 24 de outubro, mas a panela de pressão estava a encher há tantos meses que foi apenas preciso Augusto Santos Silva sair a terreiro para que Pedro Nuno Santos se soltasse das amarras com que António Costa quis prender todos os seus governantes, ao pedir-lhes “recato”, e dissesse o que ia fazer. Já não é surpresa que irá apoiar Ana Gomes e que com ele arrastará muitos socialistas da ala mais à esquerda. A divisão do PS nas presidenciais conta também uma história para o futuro.

Pedro Nuno Santos e Fernando Medina, frequentemente referidos como possíveis candidatos a uma futura liderança do PS pós-Costa, estão aqui em lados opostos. Medina há muito que disse que Marcelo Rebelo de Sousa era a sua escolha e Pedro Nuno Santos, que tem estado numa atitude de autocontenção desde que Francisco Assis lançou a ex-eurodeputada em fevereiro, saiu esta semana em defesa de Ana Gomes... contra a posição de outro ministro do Governo, Augusto Santos Silva.