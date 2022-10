Os riscos para Trump: a idade, a obesidade e doença cardíaca moderada

Quão grave é o estado de saúde de Donald Trump? Tem fatores de risco? Vários membros da Casa Branca, ouvidos nas últimas horas pelos media norte-americanos, mostraram-se preocupados com os riscos que o SARS COV2 traz ao presidente dos Estados Unidos. As razões para a preocupação são várias: Trump está no grupo de risco da doença Covid-19 e é também por isso que os médicos decidiram interná-lo como precaução.A doença pode evoluir rapidamente, não se sabendo quando e se se agrava de um momento para o outro.

Neste momento, Trump já tomou um cocktail de anticorpos (um tratamento experimental) e um anti-viral de largo espetro, o Remdesivir, depois de ter mostrado sintomas moderados, como febre, tosse, congestionamento nasal e fadiga. Acresce aos sintomas, que tem vários fatores de risco, revelados pelas suas avaliações médicas. Cruzando os fatores de Trump e os dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), o cenário não é dos mais críticos, mas é preocupante.

Tanto a CNN como o NYT foram olhar para a condição física e de saúde do Presidente norte-americano, nas suas várias avaliações pelo médico, Sean Conley, e cruzar com o que dia a Organização Mundial de Saúde sobre a doença e o CDC.

1 - Em primeiro lugar, é homem. Mostram os dados um pouco por todo o mundo que a Covid-19 pode ter um efeito mais grave nos homens do que nas mulheres. Os números mudam de país para pais e andam agora mais próximos do que no início da pandemia. Contudo, revelam na mesma que os riscos de hospitalização, internamento nos cuidados intensivos e até de morte tendem a ser mais elevados para o sexo masculino. Em Portugal, por exemplo os dados tendem a misturar-se, havendo 50% de óbitos no total para cada sexo;

2 - A idade. Trump tem 74 anos, o que o torna imediatamente do grupo de risco da doença. As taxas de letalidade da doença aumentam com a idade;

3 - O peso - O excesso de peso é um dos indicadores que conta para que alguém seja considerado do grupo de risco. A última nota do peso de Donald Trump, indicava que terá cerca de 110kg. Apesar da sua altura, é considerado obeso;

4 - Doença cardíaca moderada - Trump tem colesterol alto e nas últimas avaliações médicas teve um deteriorar da sua condição cardíaca sendo-lhe diagnosticada doença cardíaca moderada. Toma estatina para controlar o colesterol alto e, tal como muitos portugueses, toma aspirina para tornar o sangue mais líquido e prevenir ataques cardíacos. Aliás, logo na sexta-feira, ao mesmo tempo que tomava o cocktail de anticorpos, Sean Conley deu-lhe também uma aspirina. Sendo um coronavírus, quem tem patologias cardíacas está mais exposto aos sintomas causados pela Covid-19.

A CNN, no entanto, explica que nem tudo é conhecido sobre a saúde de Trump que, já no ano passado, foi até ao hospital militar onde agora se encontra internado, Walter Reed, fazer exames de forma secreta. No relatório do médico de junho, há o reporte de exames adicionais no seu regresso à Casa Branca, sem mais informações.

Todos estes fatores provocam mais risco para Donald Trump, mas nestes meses de convivência com o vírus há algo que já se percebeu: a sua imprevisibilidade. Os agravantes à saúde podem não ditar sintomas severos, tudo depende de como responder. Certo é que Trump terá os cuidados mais avançados (tomar o cocktail da Regeneron mostra isso mesmo). O presidente dos Estados Unidos irá ficar uns dias hospitalizado, por prevenção.