Nota de correção: Isabel Camarinha não pertence ao Comité Central do PCP

No artigo publicado na edição de papel do Expresso com o título "PCP com mais influência nos 50 anos da Intersindical" - reproduzido no online com um título diferente -, Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP, é descrita como sendo membro do Comité Central do PCP, o que não corresponde à verdade. É militante do partido, mas não dirigente. No mesmo texto, escreve-se que Jerónimo de Sousa inaugurou a exposição de fotografias dos 50 anos da Intersindical, quando o fez no dia seguinte (embora a única nota de agenda da CGTP enviada ao jornal sobre uma visita à exposição tenha sido essa). O Expresso pede desculpa aos visados e aos leitores, fica aqui a devida correção.