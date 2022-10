Ex-dirigentes criticam influência crescente do PCP na CGTP

“As coisas mudaram muito”, diz Armando Teixeira da Silva. O primeiro coordenador da CGTP assumiu a liderança da central sindical em 1977 e por lá ficou durante uma década. Militante comunista e operário gráfico, chegou mesmo a integrar “durante dois meses” um governo de Vasco Gonçalves, sem que isso implicasse o abandono da direção sindical. Mas recusou sempre, enquanto líder da CGTP, integrar qualquer órgão do PCP. “Era uma regra não-escrita, mas que sempre respeitámos”, diz ao Expresso.

Manter uma distância de segurança em relação aos partidos políticos — em especial ao PCP — marcou sempre a história da central sindical. “Era natural que o PCP tivesse influência”, explica Armando Teixeira da Silva. As raízes da organização clandestina foram a base da construção da central, mas ganhar influência para lá dos muros comunistas era um objetivo. “O importante era unir os trabalhadores que, independentemente dos partidos de onde vinham, enfrentavam os mesmo problemas”, diz Armando Teixeira da Silva. Comunistas, católicos e socialistas foram ‘obrigados’ a entenderem-se no interior da central sindical. “Durante o tempo em que lá estive, o PCP não interferiu. Fiz reuniões com o partido, mas defendi sempre aquilo que achava justo”.

Manuel Carvalho da Silva sucedeu-lhe na liderança da CGTP. Também ele operário e comunista, optou sempre por nunca ocupar qualquer cargo no partido. Antes mesmo de chegar a coordenador, participou como convidado, em algumas reuniões do Comité Central com Armando Teixeira da Silva. Assistiam aos trabalhos e participavam nas discussões, mas nunca de forma pública. Quando a sala do Comité Central era aberta para a imprensa registar o momento, os sindicalistas eram encaminhados para uma sala ao lado. Só voltavam quando os jornalistas se tinham retirado.

A pressão sobre a CGTP era um facto. “Em relação ao Partido Comunista, há uma coisa que não posso escamotear: a luta pela influência é uma luta que eu próprio partilhei enquanto lá estive”, disse Manuel Carvalho da Silva, esta semana à Renascença. Mas da influência à interferência pode ir um passo de um anão. “Equilibrem-se as coisas”, pediu o antigo secretário-geral, para quem este é um problema “que a central sempre teve e os seus dirigentes terão, com certeza, para o futuro”. De que forma é exercida a pressão do PCP sobre a CGTP é, por enquanto, um tabu. “Não queria falar nisso agora. Podemos falar noutra altura”, afirmou Carvalho da Silva, primeiro à Renascença e depois também ao Expresso.

DIRIGENTES DUPLOS

“Temos assistido a um processo de maior controlo do PCP e de perda de autonomia da CGTP em relação ao partido”, diz Carlos Trindade. O sindicalista liderou, durante décadas, a corrente socialista dentro da central sindical, até abandonar a direção no último congresso por limite de idade. Não lhe restam dúvidas de que a pressão comunista chegou com a progressiva perda de influência eleitoral do partido. “O declínio do PCP coincide com esta aposta na CGTP. Mudou a sua visão estratégica do mundo sindical, imprimindo dentro da central um controlo como forma de manter uma efetiva implantação na sociedade”, diz Carlos Trindade.

O facto de os últimos dois líderes serem altos quadros dirigentes do PCP ajudou a cimentar esta influência (ou interferência) direta dos comunistas nos destinos da CGTP. Arménio Carlos acumulou o tempo dos seus dois mandatos como secretário-geral com o cargo de membro do Comité Central. Isabel Camarinha, porém, é comunista mas não dirigente. “Ser sindicalista-comunista ou comunista-sindicalista são coisas diferentes”, diz Carlos Trindade. Os segundos “cumprem uma comissão de serviço nos sindicatos, funcionam como comissários de uma estratégia que é preciso executar”.

Segundo Carlos Trindade, o anterior secretário-geral, Arménio Carlos, “aprendeu a saber dosear” a sua costela de dirigente comunista com as tarefas sindicais, mas o prognóstico quanto ao mandato de Isabel Camarinha é ainda reservado. Como a nova líder da CGTP fez toda a carreira profissional como dirigente sindical, faz aumentar as reservas sobre a capacidade de manter e reforçar a autonomia da Inter.

“Não podem ser ultrapassadas linhas vermelhas e estaremos atentos”, diz Carlos Trindade. Mas a verdade é que, nos últimos anos, em nenhum momento se assistiu a qualquer divergência entre a linha oficial do PCP e as posições da CGTP. Longe vão os tempos em que a central sindical se mostrou “tendencialmente favorável” à entrada na concertação social ou condenou o golpe contra Gorbatchov no período da perestroika, em claro confronto com as posições de Cunhal. Esta semana, foi o próprio secretário-geral do PCP protagonista numa visita à exposição comemorativa dos 50 anos da CGTP e o próprio lema do congresso sindical foi ‘copiado’ do lema da campanha do partido: “Avançar nos direitos”. Os tempos são de mudança.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.