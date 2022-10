Instabilidade? Hoje só o Chega subia com eleições (sondagem Expresso/SIC)

Marcelo avisa uma, duas, três, quatro vezes contra uma crise política. À esquerda, as negocia­ções do Orçamento encalham. À direita, Rui Rio assiste “da bancada”. A ‘geringonça’ treme mais do que nunca. Mas se as eleições legislativas fossem hoje, só o Chega ganharia força nas urnas e lugares na Assembleia da República face ao resultado das legislativas de há um ano.

Na prática, é este o retrato que nos mostra a sondagem feita pelo ICS-ISCTE para o Expresso e SIC (com trabalho de campo da Metris, feito de 14 a 24 de setembro): o PS mantém 10 pontos de distância em relação ao PSD, ficando precisamente nos 37% que teve em outubro de 2019. Consequentemente, os sociais-democratas também não passam os 27% das legislativas — apesar da pandemia e da crise económica. Enquanto o Bloco perde um pouco, de 9,5% para 8% (dentro da margem de erro), e a CDU se mantém nos 6% de intenções de voto.