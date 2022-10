Embaixador alemão alerta para atrasos “provavelmente inevitáveis” no Fundo de Recuperação em véspera de nova cimeira de líderes

A boa notícia é que a presidência alemã da UE já tem um mandato para começar a negociar com o Parlamento Europeu o novo mecanismo que liga o uso dos fundos europeus ao Estado de direito, um dos impasses na negociações do próximo orçamento comunitário. A má é que o mandato foi conseguido por maioria qualificada, contra a vontade de sete países - e alguns ameaçam travar o processo de ratificação do fundo de Recuperação se não houver mudanças. É o caso da Hungria e dos Países Baixos, ainda que por razões opostas.

O embaixador alemão em Bruxelas diz que "foi importante" ter o apoio de "uma larga maioria de países" mas mostra-se "preocupado" com as consequências que estão já a ter "os avanços e recuos" nas negociações do próximo orçamento comunitário e do Fundo de Recuperação. "Os atrasos - com consequências para a recuperação económica da Europa - serão muito provavelmente inevitáveis", diz Michael Clauß, numa declaração enviada ao Expresso.

"Com o debate acalorado sobre o mecanismo do Estado de direito na UE e entre os Estados-Membros, estamos cada vez mais a dirigir-nos para um bloqueio nas negociações orçamentais globais", acrescenta.

É que se esta decisão sobre o mecanismo do Estado de Direito pode ser tomada por maioria qualificada, há uma outra - igualmente importante - que exige unanimidade e sem a qual não há Fundo de Recuperação em vigor. Trata-se da chamada decisão sobre os recursos próprios, que autoriza a Comissão Europeia a pedir 750 mil milhões de euros emprestados ao mercados para financiar, por exemplo, os planos de recuperação. Não só os 27 têm de estar de acordo como os parlamentos nacionais têm de ratificar.

"Para se conseguir uma maioria nas duas câmaras do parlamento holandês, a atual linguagem sobre a condicionalidade do estado de Direito não será suficiente", adianta fonte holandesa, lembrando que o governo dos Países Baixos não tem maioria parlamentar e, por isso, mesmo que aprovasse a decisão em Bruxelas ela depois não passaria em Haia.

Os holandeses veem na proposta de regulamento uma inaceitável "limitação do espaço de manobra da Comissão" face a situações de prevaricação com fundos europeus. Agora a expectativa é que a negociação com o Parlamento Europeu endureça a linguagem do texto para que quando o regulamento volte ao Conselho o governo de Mark Rutte possa votar a favor.

Com a Holanda estão também Suécia, Dinamarca, Finlândia e Bélgica. Do grupo dos frugais falta a Áustria, que se absteve na votação juntamente com o Luxemburgo.

Os outros dois países que votaram contra são a Polónia e a Hungria. Mas se para os frugais a condicionalidade, como está, é insuficiente, para Varsóvia e Budapeste é demais.

Assunto fora da agenda dos líderes, mas...

A polémica do Estado de Direito não está na agenda do Conselho Europeu (que vai debater assuntos externos - Turquia, China, Rússia e a situação na Bielorrússia), mas de acordo com fontes europeia e diplomática não será surpresa se o assunto for abordado pelo chefes de Estado e de Governo, uma vez que "alguns países estão preocupados e temem que se esteja a perder tempo para a ratificação" do Fundo de Recuperação de 750 mil milhões de euros. Não "é de esperar uma grande discussão", adianta um alto responsável europeu, mas o tema "está na mente dos líderes" e pode ser debatido, nem que seja à margem.

Na verdade, o que era para ser decidido pelos líderes nesta matéria foi fechado em julho. Porém, está a ser uma dor de cabeça transformar o acordo de há dois meses num texto legislativo. As conclusões de julho foram suficientemente vagas para pôr os 27 de acordo, mas agora há sete países que não concordam com a proposta de regulamento apresentada pela presidência alemã para ultrapassar o impasse.

A Alemanha, que tem atualmente a presidência rotativa da UE, pegou na proposta original da Comissão - fortemente rejeitada por Hungria e Polónia - e alterou algumas das partes polémicas. O executivo comunitário propunha que o mecanismo fosse ativado caso fossem detetados "riscos" ou mesmo "deficiências generalizadas" no respeito pelo Estado de Direito, pondo em causa os interesses financeiros da UE. Agora a nova proposta considera que o "o risco" já não é suficiente para fazer avançar o processo - que podia levar a cortes nos fundos ou sanções - e fala em "violações dos princípios do Estado de Direito" com efeitos no uso dos fundos.

Budapeste e Varsóvia têm sistematicamente defendido um mecanismo "sem dentes" e sobretudo que não possa ser acionado por questões que não têm que ver diretamente com o uso de fundos europeus. Uma coisa são fraudes com dinheiros da UE, outra é o desrespeito pela liberdade de imprensa ou pela independência dos tribunais, ambas negadas por Hungria e Polónia.

Esta quarta-feira a Comissão Europeia publicou o primeiro relatório sobre o Estado de Direito em todos os 27 Estados-membros, onde volta a apontar o dedo aos dois países. Ambos têm abertos processos por alegadas violações do Estado de Direito - ao abrigo do artigo 7 - mas que não avançam porque a decisão requer unanimidade - e ainda que nenhum possa votar em causa própria, a Hungria pode bloquear o processo polaco e vice-versa.

No mecanismo que está agora em discussão, a presidência alemã propõe que a decisão seja por maioria qualificada (a proposta da Comissão ainda era mais rígida), o que lhes retira margem de manobra para bloqueios. Por isso, é importante para a Hungria e Polónia que esta condicionalidade não seja uma réplica do artigo 7, mas com um caminho facilitado para sanções e, por isso, insistem que tem de ficar muito bem esclarecido no papel quais as circunstâncias em que os países podem perder acesso aos fundos.

Se assim não for, Viktor Orban e Mateusz Morawiecki não dão o "ok" à decisão de recursos próprios.

Só que nesta discussão toda sobre o Estado de Direito, o Parlamento Europeu também tem uma palavra a dizer, e os eurodeputados têm tido uma posição menos flexível com a Hungria e Polónia.

O tempo continua a contar até um de janeiro, dia em que o Fundo de Recuperação e Quadro Financeiro Plurianual para 21-27 deveriam entrar em vigor. Sem isso, não há verbas novas da Europa.