Paulo Pedroso vai ignorar ataques: “Ventura é um abutre político. Publicidade é o que ele quer, não contem comigo para isso”

Da esquerda para a direita, Paulo Pedroso, Duarte Lima, Armando Vara e José Sócrates, são as caras do cartaz em que o Chega convoca uma manifestação "contra a pedofilia e a podridão do sistema político português". Ao Expresso, Paulo Pedroso, ex-ministro socialista e atual coordenador da campanha presidencial de Ana Gomes, afasta a possibilidade de processar o partido ou, sequer, dar troco ao seu líder. "Por mim, André Ventura pode continuar a falar sozinho. Já o disse e reafirmo: Ventura é um abutre político. Publicidade é o que quer, não contem comigo para isso", diz.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler