António Costa: “Haver uma crise política era absolutamente insano e injustificado”

Se é fácil? "Não, não é", diz António Costa à sua própria pergunta sobre as negociações com os antigos parceiros sobre o Orçamento do Estado para 2021. Mas como optimista que é, o primeiro-ministro acredita na possibilidade de um "bom orçamento" e é nesse aspeto que se quer concentrar, afastando a possibilidade de uma crise política. "Já temos uma crise sanitária, acrescentou-se uma crise económica e social, haver uma crise política era absolutamente insano e injustificado", disse.

A pressão está aí, em plenas negociações para o Orçamento com a esquerda, António Costa não quer acreditar que esta seria a altura para haver uma crise política. "Nada justifica que isso venha a acontecer", disse, ao lado de Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, que está de visita a Portugal.

Disse o primeiro-ministro que o Orçamento está a ser preparado "com a tranquilidade normal" e que as negociações "têm vindo a decorrer com avanços positivos" para que se alcance um "bom orçamento", foi repetindo.

Esta ideia de "bom orçamento" faz parte da pressão política de António Costa, que defende que nesta altura não se podem desperdiçar oportunidades por causa da "bazuca" europeia de dinheiro que virá para responder à crise. "É importante ter um bom orçamento porque vencer esta crise economia e social não depende só dos apoios europeus mas depende nós próprios adotarmos boas políticas para responder às necessidades das empresas, ao desemprego, criar clima de confiança".

Mas até o conseguir ainda vai um árduo caminho. "Se é fácil? Não, não é, como nunca foi ao longo destes últimos anos. Quando não há maioria há que negociar", disse.

No encontro com a presidente da Comissão Europeia, os dois apareceram em sintonia sobre o que deve ser a forma como a recuperação económica e social deve ser feita e em como é necessários que todos os Estados-membros aprovem rapidamente, no Conselho Europeu, os mecanismos de financiamento em falta para que o Fundo de Resolução e Resiliência entre rapidamente em vigor. Ursula von der Leyen garantiu que está a trabalhar para alcançar um entendimento, até porque "todos os atores sabem o que está em causa", e mostrou-se "confiante" que, apesar de este plano ter de ser cumprido em seis anos, os países serão capazes de o fazer.

Sobre o mesmo assunto, o primeiro-ministro pediu uma "aprovação o mais rapidamente possível" por parte do Conselho Europeu. "Esta crise coloca uma noção de emergência em todos nós", disse, elogiando o papel da Comissão Europeia. Por isso, disse, é hora de "essa capacidade da Comissão Europeia não ser comprometida pelos Estados-membros", disse.