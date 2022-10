Marques Mendes: "Acho que o Orçamento vai ser aprovado"

Tema quente, a aprovação do Orçamento de Estado (OE) ocupou boa parte do tempo do comentario semanal na SIC, com Marques Mendes a começando por frisar: “Acho que o orçamento vai ser aprovado”.

Vai ser o PCP a aprová-lo? O comentador diz que não. “Acho que o PCP descolou, mudou de campeonato, percebeu que a geringonça custou-lhe muito em termos eleitorais”.

E continuou.

Vai ser o BE? “É o mais provável neste momento”. Marques Mendes explicou que há duas tendências dentro do Bloco: “há quem entenda que não se deve viabilizar, outros que se deve negociar mas com condições fortes e exigentes”. Afirma que o governo está a meio caminho e tem dado sinais de satisfazer algumas das questões relacionadas com o apoio aos mais desfavorecidos, exigido pelo BE, mas que “não deve ceder na totalidade para não comprar uma guerra com Bruxelas, porque Bruxelas é muito exigente nesta matéria”.

Já sobre a exigência do BE de não haver nem mais um euro para o Novo Banco, “aí já ganhou porque é notório que o governo não o vai fazer no OE”. No entanto, sobre a hipótese do BE “parecer querer também que se proíba o fundo de resolução de ir buscar dinheiro a outro lado” para pagar ao Novo Banco, “esta condição é absurda, impossível e ilegal”, sublinha, acrescentando que “o governo não pode rasgar um contrato que outra entidade assinou” e que se o fundo de resolução for buscar dinheiro a outro lado “ninguém o pode impedir”. Avança ainda que “já há uma espécie de comissão de quatro bancos liderados pela CGD, que está a negociar ir buscar dinheiro para financiar o fundo resolução”.

Quanto à posição do PSD na viabilização do OE, o comentador político da SIC considera que mesmo se as negociações com BE derem zero, na 25ª hora o PSD acaba por viabilizar” e que isso “é um bónus, é quase sair-lhe a sorte grande”. Porque Rui Rio vai poder dizer “Não era eu que tinha obrigação, eu só o faço para evitar uma crise política e evitar má imagem do país porque temos a seguir a presidência portuguesa da União Europeia, e porque há eleições presidenciais e o PR até março não pode dissolver o parlamento”. Ou seja, para Marques Mendes, o risco maior é para o governo. Não é indiferente o OE passar com o BE ou com o PSD. “Se o BE chumbar significa que não vai aprovar daqui a um ano. E se o PSD viabilizar este não viabiliza dois, o que é uma certidão de óbito a prazo para o governo”.

Mas se houver uma crise política o centro direita e o PSD têm não um mas três problemas na opinião de Marques Mendes. O primeiro é de alternativa. “Aos olhos do país não há ainda alternativa, basta ver as sondagens. É factual”. Depois há também, a seu ver, um problema de governabilidade. Se há crise, eleições antecipadas, o PSD até pode ganhar mas faz governo com quem? Com o CDS não dá, com o Chega, impossível porque há um problema de credibilidade”. O terceiro problema, segundo Marques Mendes, é o próprio Chega. “Não me assustam as ideias tontas e absurdas do Chega nem o protagonismo, o problema é que vai crescendo à custa do descontentamento da atuação do PSD e CDS porque acham que não fazem boa oposição”. E conclui: “De um lado um governo desgastado e do outro lado não ter alternativa, a ingovernabilidade é a pior coisa que pode acontecer à democracia”.

A propósito da entrevista que o embaixador dos Estados Unidos da América (EUA), George Glass, deu ao Expresso, em que defende que "Portugal tem de escolher entre os aliados e os chineses” e a resposta de Marcelo Rebelo de Sousa, Marques Mendes considera que “é uma polémica sem sentido”. Diz mesmo que “a entrevista é um verdadeiro insulto, ameaça Portugal. É um ultimato e inaceitável” e que o embaixador “devia pedir desculpa”. O comentador elogiou também a resposta do Ministro dos Negócios Estrangeiros que “reagiu bem, de forma correta”. Mas alerta as autoridades portuguesas que “também têm que ter muito cuidado com os chineses” designadamente nas áreas das telecomunicações.

Marques Mendes teve tempo para garantir, segundo as suas fontes, que “não houve contactos até ao momento entre BCP e Montepio”, a propósito das notícias que dão conta da possível compra do Montepio por parte do BCP ou da fusão. Mas diz: “faz algum sentido e é altamente provável”.

Por fim, saudou as 2500 edições do Expresso e sobretudo o seu fundador Francisco Pinto Balsemão e mesmo a terminar felicitou o canoísta Fernando Pimenta, que este fim de semana conquistou a 100ª medalha de ouro, ao vencer a prova de K1 5000 na Taça do Mundo de Szegeb, na Hungria, depois do ouro no K1 1000 e prata no K1 500.