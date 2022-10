Marques Mendes: "A DGS anda a correr atrás do prejuízo"

Marques Mandes começou por comentar a situação da pandemia em Portugal, cujos números aumentaram bastante em setembro. O comentador começou por afirmar que “as pessoas estão novamente muito preocupadas mas não há motivo para entrar em pânico” e, por outro lado, teceu grandes críticas à atuação da Direção-Geral da Saúde (DGS), dizendo que a DGS tem agido tarde e mostrado muita hesitação.

O comentador da SIC apresentou gráficos comparativos entre abril, o pior mês da pandemia, e setembro, para explicar que se é verdade que o número de infetados hoje é praticamente igual ao de abril, já os internados e número de óbitos é francamente inferior em setembro. “É um sinal de esperança e que o nosso SNS não está a falhar”, justificou. Ainda assim, avisa “nada de facilitar nem embandeirar em arco”.

Contra um novo confinamento - “não podemos nem devemos voltar a fazer isso” -, Marques Mendes não poupou a atuação da DGS, começando por dizer que a estratégia para este outono e inverno, tem orientações corretas, mas chegaram tarde demais porque “já se devia estar a executar”. “A DGS uma vez mais agiu tarde como já tinha sido com as orientações para as escolas e festa do Avante. Não é um bom sinal.” E dá outro exemplo, o uso das máscaras na rua, acusando a DGS de ter vindo dizer “talvez, poderão”, numa atitude que “não é carne nem peixe”, o que “não dá confiança”. Em resumo, Marques Mendes conclui que “a DGS anda a correr atrás do prejuízo e isso não gera confiança”.

Sobre os lares, que considera ser uma questão delicada, diz que “há um silêncio preocupante”. E alerta para o facto de idosos que estão em lares serem os únicos que praticamente ainda não desconfinaram. “Parece que estão numa prisão. Isto é uma violência, brutalidade.” Por isso “as autoridades têm de encontrar uma saída. É uma questão de justiça, humanidade e sensibilidade. Entre o 8 e 80 também há o 50 e 70”.

Por fim, salienta que desta vez não é possível haver tratamento só para doentes covid. “Um doente que não é covid também merece a nossa atenção.”