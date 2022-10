Costa assume supervisão dos novos fundos comunitários

O Governo está a ­criar uma estrutura que permita garantir uma eficaz aplicação dos fundos que Portugal receberá do novo Fundo de Recuperação e Resiliência. Segundo apurou o Expresso, haverá uma equipa para a “operacionalização” dos fundos na base da estrutura, que será liderada pelo secretário de Estado José Mendes. Mas com a garantia de ter no topo dessa organização um comité de supervisão que será presidido pelo próprio primeiro-ministro (e composto pelos ministros das áreas-chave do programa), para garantir autoridade política para desbloquear os processos que estejam emperrados dentro do próprio Estado. No meio destes dois grupos de trabalho estará o ministro do Planeamento, Nelson Souza, que terá autonomia para executar estes cerca de €31 mil milhões, metade em subvenções e metade em empréstimos.

